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Лионель Месси не попал в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную лучших игроков нынешней недели в Лиге чемпионов.

На этой неделе были проведены матчи 2-го тура группового турнира самого престижного евротурнира. В составе лучших не оказалось форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который оформил дубль в игре с "Тоттенхэмом".


Теги: Месси Барселона Дибала Неймар Коутиньо
Сегодня, 17:14
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