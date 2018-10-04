Лионель Месси не попал в команду недели Лиги чемпионов

? Представляем Команду недели Fantasy по #ЛигаЧемпионов??



*На основании набранных очков во втором туре #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/hp7pVAYnES — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 4, 2018

УЕФА опубликовал символическую сборную лучших игроков нынешней недели в Лиге чемпионов.На этой неделе были проведены матчи 2-го тура группового турнира самого престижного евротурнира. В составе лучших не оказалось форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который оформил дубль в игре с "Тоттенхэмом".