"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене"

"Спартак" во вчерашнем матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости домашних матчей в еврокубках на "Открытие Арене".На этой игре присутствовали 21 264 человека. Ранее антирекордом являлась встреча столичного клуба на "Открытие Арене" против кипрского АЕКа в 2016 году, на которой было 24 017 человек.Матч "Спартак" — "Вильярреал" завершился со счётом 3:3.