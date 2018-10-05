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"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене"

"Спартак" во вчерашнем матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости домашних матчей в еврокубках на "Открытие Арене".

На этой игре присутствовали 21 264 человека. Ранее антирекордом являлась встреча столичного клуба на "Открытие Арене" против кипрского АЕКа в 2016 году, на которой было 24 017 человек.

Матч "Спартак" — "Вильярреал" завершился со счётом 3:3.

Чемпионат
Теги: Спартак Вильярреал
Сегодня, 14:19
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#4  Футбол наше все   (Сегодня, 14:28)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Почем билеты то были?
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:25)
  • -2
  •  (2)
online

Ну это видимо - болельщики. А глорье не пришло . Чеми меньше глорского говна останется- тем лучше для спама.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  killerman77  Джибути (Сегодня, 14:22)
  • -1
  •  (1)

самый народный...
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
#1  хэн  липецк (Сегодня, 14:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
жаба задушила.билеты самые дорогие
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
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