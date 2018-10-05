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Хулен Лопетеги: "Реал" продолжит играть в Лиге чемпионов как в матче с "Ромой"

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заявил, что поражение от московского ЦСКА с минимальным счетом 0:1 никак не повлияет не дальнейшее выступление его команды в Лиге чемпионов.

"Не сомневаюсь, что в Лиге чемпионов мы продолжим играть так, как с "Ромой". Мы заслужили победу в игре с ЦСКА, но в футболе так иногда бывает. Ты много бьешь, но не забиваешь… Надо смотреть, как команда работает, и идти шаг за шагом", — цитирует испанского специалиста AS.

"Газета.ру"
Теги: Лопетеги Реал Рома
Сегодня, 19:51
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#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:08)
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Болеет за:
«Спартак»
только уже, похоже, без тебя, Хулен Лопетеги.
Хуле было лопотать ДО матча, что

российские СМИ и ЦСКА должны быть рады принимать Реал.

рады(С)

вот и приняли вас *с радостью*


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