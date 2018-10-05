Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:05
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (13)
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (13)
14:52
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (7)
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (7)
14:19
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
13:21
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (18)
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (18)
12:35
Сергей Хусаинов: "Спартак" сейчас не разваливается, а прогрессирует. Создаёт новые игровые связи (1)
Сергей Хусаинов: "Спартак" сейчас не разваливается, а прогрессирует. Создаёт новые игровые связи (1)
11:32
Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
Хулен Лопетеги: "Реал" продолжит играть в Лиге чемпионов как в матче с "Ромой"
Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заявил, что поражение от московского ЦСКА с минимальным счетом 0:1 никак не повлияет не дальнейшее выступление его команды в Лиге чемпионов.
"Не сомневаюсь, что в Лиге чемпионов мы продолжим играть так, как с "Ромой". Мы заслужили победу в игре с ЦСКА, но в футболе так иногда бывает. Ты много бьешь, но не забиваешь… Надо смотреть, как команда работает, и идти шаг за шагом", — цитирует испанского специалиста AS.
"Газета.ру"
"Не сомневаюсь, что в Лиге чемпионов мы продолжим играть так, как с "Ромой". Мы заслужили победу в игре с ЦСКА, но в футболе так иногда бывает. Ты много бьешь, но не забиваешь… Надо смотреть, как команда работает, и идти шаг за шагом", — цитирует испанского специалиста AS.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.