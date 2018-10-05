Гол Ракитича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов (видео)

УЕФА опубликовал итоги голосования за лучший гол недели в Лиге чемпионов.Лучшим признан мяч, забитый полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем в матче с "Тоттенхэмом" (4:2).