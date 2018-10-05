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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Гол Ракитича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов (видео)
УЕФА опубликовал итоги голосования за лучший гол недели в Лиге чемпионов.
Лучшим признан мяч, забитый полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем в матче с "Тоттенхэмом" (4:2).
Лучшим признан мяч, забитый полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем в матче с "Тоттенхэмом" (4:2).
?? Топ-4 гола недели ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 5, 2018
Согласны с порядком? ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/QT5EP1HLCu
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