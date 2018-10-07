В матче третьего дивизиона России команды забили 44 мяча на двоих

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Бавария 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Бенфика 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 2 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Лион 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Манчестер Сити 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Шахтёр 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Хоффенхайм 2 0 0 1 3 4 -1 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЦСКА 2 1 1 0 3 2 +1 6
2 Реал 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Рома 2 1 0 1 5 3 +2 3
4 Виктория 2 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 -6 0

Новости партнеров

В матче третьего дивизиона России команды забили 44 мяча на двоих

В третьем дивизионе первенства России по футболу состоялся сверхрезультативный матч, в котором команды на двоих забили 44 мяча.

Клуб "СШ-75" обыграл "Интер" со счетом 43:1. Самый результативный игрок встречи, Адис Саидкасимов, записал в свой актив 11 мячей. Еще девять мячей забил его одноклубник Дмитрий Палагута, а трое футболистов оформили по хет-трику. Один мяч с пенальти в свой актив занес даже вратарь "СШ-75" Дмитрий Китам.

Единственный мяч "Интер" а в этом матче на свой счет записал Евгений Алпаткин.

"СШ-75" занимает десятую строчку в таблице московской зоны третьего дивизиона, а "Интер" идет на последнем месте.

Газета.ру
Теги: Интер СШ-75
Сегодня, 08:54
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#3  Смотрящий  Москва (Сегодня, 10:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Что -то без Ибры Интер совсем посыпался...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 09:48)
  • -1
  •  (3)

Sergey Nasirov_2,
угу, как и Спартак продался Ливеру
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 09:12)
  • -3
  •  (3)
online

Как это? Что это за баскетбол!?

Посмотрел обзор игры.это а до смешно .команда проигравшая,стояли как стойки,даже не навязывали игру. Это продажная игра!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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