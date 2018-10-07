В матче третьего дивизиона России команды забили 44 мяча на двоих

В третьем дивизионе первенства России по футболу состоялся сверхрезультативный матч, в котором команды на двоих забили 44 мяча.Клуб "СШ-75" обыграл "Интер" со счетом 43:1. Самый результативный игрок встречи, Адис Саидкасимов, записал в свой актив 11 мячей. Еще девять мячей забил его одноклубник Дмитрий Палагута, а трое футболистов оформили по хет-трику. Один мяч с пенальти в свой актив занес даже вратарь "СШ-75" Дмитрий Китам.Единственный мяч "Интер" а в этом матче на свой счет записал Евгений Алпаткин."СШ-75" занимает десятую строчку в таблице московской зоны третьего дивизиона, а "Интер" идет на последнем месте.