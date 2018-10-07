В матче третьего дивизиона России команды забили 44 мяча на двоих

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2
|Атлетико
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Монако
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|ПСВ
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Шальке 04
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|4
|Локомотив
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|2
|Бавария
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|3
|Бенфика
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Лион
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Манчестер Сити
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Шахтёр
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|4
|Хоффенхайм
|2
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|6
|2
|Реал
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|3
|Рома
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|3
|4
|Виктория
|2
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|4
|Янг Бойз
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:38
Внезапный провал "Тамбова". Обзор 16-го тура ФНЛ.
Внезапный провал "Тамбова". Обзор 16-го тура ФНЛ.
Вчера, 23:30
"Реал" не забил в четырех матчах подряд впервые за 33 года (4)
"Реал" не забил в четырех матчах подряд впервые за 33 года (4)
Вчера, 23:23
Дмитрий Парфенов: "Рубин" реализовал свой единственный угловой. У нас же была куча моментов, чтобы забить
Дмитрий Парфенов: "Рубин" реализовал свой единственный угловой. У нас же была куча моментов, чтобы забить
Вчера, 23:11
Федор Кудряшов: да, мы играли на удержание счета. Главное - победа, а игра забудется (1)
Федор Кудряшов: да, мы играли на удержание счета. Главное - победа, а игра забудется (1)
Вчера, 22:59
В матче третьего дивизиона чемпионата России был зафиксирован самый крупный счет в истории нашего футбола (видео) (9)
В матче третьего дивизиона чемпионата России был зафиксирован самый крупный счет в истории нашего футбола (видео) (9)
Вчера, 22:14
Курбан Бердыев: с нетерпением жду перерыва на матчи сборных - будем отрабатывать организацию и в обороне и в атаке
Курбан Бердыев: с нетерпением жду перерыва на матчи сборных - будем отрабатывать организацию и в обороне и в атаке
Вчера, 22:00
Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4 (9)
Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4 (9)
Вчера, 21:31
"Ювентус" одержал 8-ю победу в Серии А
"Ювентус" одержал 8-ю победу в Серии А
Вчера, 21:08
Николай Комличенко забил 11-й гол в 11 матчах чемпионата Чехии (1)
Николай Комличенко забил 11-й гол в 11 матчах чемпионата Чехии (1)
Вчера, 19:52
Карпин: газон сильно пострадал после концерта Басты - поле перед матчем красили в зеленый цвет (19)
Карпин: газон сильно пострадал после концерта Басты - поле перед матчем красили в зеленый цвет (19)
Вчера, 19:28
Структурные неудобства. Карпин проигрывает Федотову (4)
Структурные неудобства. Карпин проигрывает Федотову (4)
Вчера, 19:14
Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКА (1)
Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКА (1)
Вчера, 19:09
Миодраг Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео) (5)
Миодраг Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео) (5)
Вчера, 19:08
"Боруссия" Д вырвала победу на 96 минуте, "Шальке" в гостях обыграл "Фортуну" и другие результаты матчей бундеслиги
"Боруссия" Д вырвала победу на 96 минуте, "Шальке" в гостях обыграл "Фортуну" и другие результаты матчей бундеслиги
Вчера, 18:28
Сергей Рыжиков в одном матче от рекорда Вячеслава Малафеева (4)
Сергей Рыжиков в одном матче от рекорда Вячеслава Малафеева (4)
Вчера, 18:24
"Оренбург" с боем увозит из Ростова 3 очка (19)
"Оренбург" с боем увозит из Ростова 3 очка (19)
Вчера, 18:12
"Рубин" - "Урал": команды объявили стартовые составы
"Рубин" - "Урал": команды объявили стартовые составы
Вчера, 17:17
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (2)
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (2)
В матче третьего дивизиона России команды забили 44 мяча на двоих
В третьем дивизионе первенства России по футболу состоялся сверхрезультативный матч, в котором команды на двоих забили 44 мяча.
Клуб "СШ-75" обыграл "Интер" со счетом 43:1. Самый результативный игрок встречи, Адис Саидкасимов, записал в свой актив 11 мячей. Еще девять мячей забил его одноклубник Дмитрий Палагута, а трое футболистов оформили по хет-трику. Один мяч с пенальти в свой актив занес даже вратарь "СШ-75" Дмитрий Китам.
Единственный мяч "Интер" а в этом матче на свой счет записал Евгений Алпаткин.
"СШ-75" занимает десятую строчку в таблице московской зоны третьего дивизиона, а "Интер" идет на последнем месте.
Газета.ру
Клуб "СШ-75" обыграл "Интер" со счетом 43:1. Самый результативный игрок встречи, Адис Саидкасимов, записал в свой актив 11 мячей. Еще девять мячей забил его одноклубник Дмитрий Палагута, а трое футболистов оформили по хет-трику. Один мяч с пенальти в свой актив занес даже вратарь "СШ-75" Дмитрий Китам.
Единственный мяч "Интер" а в этом матче на свой счет записал Евгений Алпаткин.
"СШ-75" занимает десятую строчку в таблице московской зоны третьего дивизиона, а "Интер" идет на последнем месте.
Газета.ру
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.