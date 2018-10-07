"Енисей" сыграет в красном, "Спартак" - в белом

Стали известны формы "Енисея" и "Спартака" на матч 10-го тура чемпионата России.Красноярцы выйдут на поле в красных футболках, столичный клуб будет играть в белой форме. Вратарь "Енисея" сыграет в черном, "Спартака" - в желтом.