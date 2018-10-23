Юрий Семин: в матче с "Порту" будем отталкиваться от себя (видео)

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|Барселона
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
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|ПСЖ
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|Црвена Звезда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|1
|Лион
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|ЦСКА
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|Реал
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|Ювентус
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Юрий Семин: в матче с "Порту" будем отталкиваться от себя (видео)
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин пообщался с журналистами перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "Порту", передает корреспондент Rusfootball.info.
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- В каком состоянии подходит команда к матчу, и все ли готовы к игре?
- Начнем с положительных эмоций. Мы поправили свои дела в чемпионате. Наша игра улучшается, становится более цельной. Это главное. Настроение тоже положительное.
Игроки хорошо работают на тренировках. У нас есть травмированные, которые еще не вылечились.
- Как вы оцените слова Эдера о том, что он готов выложиться на 200 процентов? Поощряете ли вы такие стремления игроков?
- Конечно поощряю. Эмоции в матчах играют очень большую роль. Раз он так хорошо готовится, мы надеемся, что он будет также хорош в игре.
"Порту" мне очень нравится, хоть они и проиграли матч с "Бенфикой", но провели очень мощный матч. Молодая, агрессивная команда. На мой взгляд, они фавориты нашей группы.
- Какие самые сильные стороны у соперника?
- Ну я уже сказал. Хорошая мотивация, агрессия. Они очень любят играть флангами. У них много хороших качеств, которые мы постараемся нейтрализовать. И показать свои лучшие качества перед нашими болельщиками.
- Учитывая турнирную ситуацию, завтра нужно выигрывать. Будете ли отталкиваться от данной ситуации или всё же придержитесь своего футбола?
- Футбол зависит не только от своей команды, но и от чужой. Мы отталкиваемся от себя. Мы понимаем, что всё зависит от нас и только победа поможет нам конкурировать с остальными командами в группе.
- "Порту" сейчас потерял своего главного форварда Абубакара. Насколько вы готовы, что соперник сыграет с другим игроком в атакующей линии?
- Абубакар не играет давно. Этот парень получил серьезную травму. Кажется, другой форвард Барега тоже неплох. Мы редко уделяем внимание какому-то одному игроку, мы следим за всей командой.
Встреча будет поздней, создает ли для Вас это проблемы?
Поздний матч - это не впервые. Возможно, из-за этого мы остались на базе, чтобы утром игроки провели индивидуальную разминку. При других раскладах остановились бы в гостинице. В целом, проблем нет.
Насколько для "Локомотива" важен Мануэл Фернандеш?
Фернандеш очень важен, как для меня, так и для клуба. Он набрал хорошие кондиции в этом году. Очень надеемся на него, на его супер-мотивацию в игре против португальского клуба.
-Определились ли с составом?
-Со стартовым составом пока не определились. Завтра решим. У нас есть травмированные игроки. Будем рассчитывать на тех, кто готов к поединку.
Rusfootball.info
Подписывайтесь на канал "Футбол России" на Youtube.
- В каком состоянии подходит команда к матчу, и все ли готовы к игре?
- Начнем с положительных эмоций. Мы поправили свои дела в чемпионате. Наша игра улучшается, становится более цельной. Это главное. Настроение тоже положительное.
Игроки хорошо работают на тренировках. У нас есть травмированные, которые еще не вылечились.
- Как вы оцените слова Эдера о том, что он готов выложиться на 200 процентов? Поощряете ли вы такие стремления игроков?
- Конечно поощряю. Эмоции в матчах играют очень большую роль. Раз он так хорошо готовится, мы надеемся, что он будет также хорош в игре.
"Порту" мне очень нравится, хоть они и проиграли матч с "Бенфикой", но провели очень мощный матч. Молодая, агрессивная команда. На мой взгляд, они фавориты нашей группы.
- Какие самые сильные стороны у соперника?
- Ну я уже сказал. Хорошая мотивация, агрессия. Они очень любят играть флангами. У них много хороших качеств, которые мы постараемся нейтрализовать. И показать свои лучшие качества перед нашими болельщиками.
- Учитывая турнирную ситуацию, завтра нужно выигрывать. Будете ли отталкиваться от данной ситуации или всё же придержитесь своего футбола?
- Футбол зависит не только от своей команды, но и от чужой. Мы отталкиваемся от себя. Мы понимаем, что всё зависит от нас и только победа поможет нам конкурировать с остальными командами в группе.
- "Порту" сейчас потерял своего главного форварда Абубакара. Насколько вы готовы, что соперник сыграет с другим игроком в атакующей линии?
- Абубакар не играет давно. Этот парень получил серьезную травму. Кажется, другой форвард Барега тоже неплох. Мы редко уделяем внимание какому-то одному игроку, мы следим за всей командой.
Встреча будет поздней, создает ли для Вас это проблемы?
Поздний матч - это не впервые. Возможно, из-за этого мы остались на базе, чтобы утром игроки провели индивидуальную разминку. При других раскладах остановились бы в гостинице. В целом, проблем нет.
Насколько для "Локомотива" важен Мануэл Фернандеш?
Фернандеш очень важен, как для меня, так и для клуба. Он набрал хорошие кондиции в этом году. Очень надеемся на него, на его супер-мотивацию в игре против португальского клуба.
-Определились ли с составом?
-Со стартовым составом пока не определились. Завтра решим. У нас есть травмированные игроки. Будем рассчитывать на тех, кто готов к поединку.
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