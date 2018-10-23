Юрий Семин: в матче с "Порту" будем отталкиваться от себя (видео)

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Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Бавария 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Бенфика 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 2 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Лион 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Манчестер Сити 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Шахтёр 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Хоффенхайм 2 0 0 1 3 4 -1 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЦСКА 2 1 1 0 3 2 +1 6
2 Реал 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Рома 2 1 0 1 5 3 +2 3
4 Виктория 2 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 -6 0

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Юрий Семин: в матче с "Порту" будем отталкиваться от себя (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин пообщался с журналистами перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "Порту", передает корреспондент Rusfootball.info.


- В каком состоянии подходит команда к матчу, и все ли готовы к игре?

- Начнем с положительных эмоций. Мы поправили свои дела в чемпионате. Наша игра улучшается, становится более цельной. Это главное. Настроение тоже положительное.

Игроки хорошо работают на тренировках. У нас есть травмированные, которые еще не вылечились.

- Как вы оцените слова Эдера о том, что он готов выложиться на 200 процентов? Поощряете ли вы такие стремления игроков?

- Конечно поощряю. Эмоции в матчах играют очень большую роль. Раз он так хорошо готовится, мы надеемся, что он будет также хорош в игре.

"Порту" мне очень нравится, хоть они и проиграли матч с "Бенфикой", но провели очень мощный матч. Молодая, агрессивная команда. На мой взгляд, они фавориты нашей группы.

- Какие самые сильные стороны у соперника?

- Ну я уже сказал. Хорошая мотивация, агрессия. Они очень любят играть флангами. У них много хороших качеств, которые мы постараемся нейтрализовать. И показать свои лучшие качества перед нашими болельщиками.

- Учитывая турнирную ситуацию, завтра нужно выигрывать. Будете ли отталкиваться от данной ситуации или всё же придержитесь своего футбола?

- Футбол зависит не только от своей команды, но и от чужой. Мы отталкиваемся от себя. Мы понимаем, что всё зависит от нас и только победа поможет нам конкурировать с остальными командами в группе.

- "Порту" сейчас потерял своего главного форварда Абубакара. Насколько вы готовы, что соперник сыграет с другим игроком в атакующей линии?

- Абубакар не играет давно. Этот парень получил серьезную травму. Кажется, другой форвард Барега тоже неплох. Мы редко уделяем внимание какому-то одному игроку, мы следим за всей командой.

Встреча будет поздней, создает ли для Вас это проблемы?

Поздний матч - это не впервые. Возможно, из-за этого мы остались на базе, чтобы утром игроки провели индивидуальную разминку. При других раскладах остановились бы в гостинице. В целом, проблем нет.

Насколько для "Локомотива" важен Мануэл Фернандеш?

Фернандеш очень важен, как для меня, так и для клуба. Он набрал хорошие кондиции в этом году. Очень надеемся на него, на его супер-мотивацию в игре против португальского клуба.

-Определились ли с составом?

-Со стартовым составом пока не определились. Завтра решим. У нас есть травмированные игроки. Будем рассчитывать на тех, кто готов к поединку.

Rusfootball.info
Теги: Порту Семин Локомотив Rвидео
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