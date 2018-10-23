Юрий Семин: в матче с "Порту" будем отталкиваться от себя (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин пообщался с журналистами перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "Порту", передает корреспондент- Начнем с положительных эмоций. Мы поправили свои дела в чемпионате. Наша игра улучшается, становится более цельной. Это главное. Настроение тоже положительное.Игроки хорошо работают на тренировках. У нас есть травмированные, которые еще не вылечились.- Конечно поощряю. Эмоции в матчах играют очень большую роль. Раз он так хорошо готовится, мы надеемся, что он будет также хорош в игре."Порту" мне очень нравится, хоть они и проиграли матч с "Бенфикой", но провели очень мощный матч. Молодая, агрессивная команда. На мой взгляд, они фавориты нашей группы.- Ну я уже сказал. Хорошая мотивация, агрессия. Они очень любят играть флангами. У них много хороших качеств, которые мы постараемся нейтрализовать. И показать свои лучшие качества перед нашими болельщиками.- Футбол зависит не только от своей команды, но и от чужой. Мы отталкиваемся от себя. Мы понимаем, что всё зависит от нас и только победа поможет нам конкурировать с остальными командами в группе.- Абубакар не играет давно. Этот парень получил серьезную травму. Кажется, другой форвард Барега тоже неплох. Мы редко уделяем внимание какому-то одному игроку, мы следим за всей командой.Поздний матч - это не впервые. Возможно, из-за этого мы остались на базе, чтобы утром игроки провели индивидуальную разминку. При других раскладах остановились бы в гостинице. В целом, проблем нет.Фернандеш очень важен, как для меня, так и для клуба. Он набрал хорошие кондиции в этом году. Очень надеемся на него, на его супер-мотивацию в игре против португальского клуба.-Со стартовым составом пока не определились. Завтра решим. У нас есть травмированные игроки. Будем рассчитывать на тех, кто готов к поединку.