Алексей Миранчук: мне привычнее действовать под нападающими (видео)

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2
|Атлетико
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Монако
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|ПСВ
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Шальке 04
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|4
|Локомотив
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|2
|Бавария
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|3
|Бенфика
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Лион
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Манчестер Сити
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Шахтёр
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|4
|Хоффенхайм
|2
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|6
|2
|Реал
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|3
|Рома
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|3
|4
|Виктория
|2
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
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|2
|-2
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|4
|Янг Бойз
|2
|0
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|0
|6
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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук принял участие в пресс-конференции перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "Порту", передает корреспондент Rusfootball.info.
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- Матч с "Порту" будет поздним. Создаст ли это проблемы для вас?
- Я думаю, чем позже тем лучше. Больше времени на подготовку.
- Думаю, вы знаете, что за "Порту" выступает Икер Касильяс. Будет ли у вас дополнительная мотивация, чтобы забить такому именитому голкиперу?
- Конечно, приятно, когда против тебя играют такие легенды. Наша команда уже забивала известным вратарям. Для меня главное, чтобы команда забила, неважно, кто это сделает.
- Если бы вы могли выбрать другие команды в свою группу, кого бы вы выбрали?
- Честно, даже смысла уже ни вижу рассуждать на эту тему. Мои желания ни на что не влияют.
- На какой позиции вам удобнее играть?
- Все зависит от ситуации. Если необходимо играть в атаке - буду играть в атаке. Большинство матчей я все-таки провожу под нападающими. На этой позиции привычнее. После игры с "Ростовом" понял, что нужно уметь толкаться и бороться. Тяжелое амплуа.
Rusfootball.info
Подписывайтесь на канал "Футбол России" на Youtube.
- Матч с "Порту" будет поздним. Создаст ли это проблемы для вас?
- Я думаю, чем позже тем лучше. Больше времени на подготовку.
- Думаю, вы знаете, что за "Порту" выступает Икер Касильяс. Будет ли у вас дополнительная мотивация, чтобы забить такому именитому голкиперу?
- Конечно, приятно, когда против тебя играют такие легенды. Наша команда уже забивала известным вратарям. Для меня главное, чтобы команда забила, неважно, кто это сделает.
- Если бы вы могли выбрать другие команды в свою группу, кого бы вы выбрали?
- Честно, даже смысла уже ни вижу рассуждать на эту тему. Мои желания ни на что не влияют.
- На какой позиции вам удобнее играть?
- Все зависит от ситуации. Если необходимо играть в атаке - буду играть в атаке. Большинство матчей я все-таки провожу под нападающими. На этой позиции привычнее. После игры с "Ростовом" понял, что нужно уметь толкаться и бороться. Тяжелое амплуа.
Rusfootball.info
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