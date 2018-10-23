Алексей Миранчук: мне привычнее действовать под нападающими (видео)

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук принял участие в пресс-конференции перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "Порту", передает корреспондент- Я думаю, чем позже тем лучше. Больше времени на подготовку.- Конечно, приятно, когда против тебя играют такие легенды. Наша команда уже забивала известным вратарям. Для меня главное, чтобы команда забила, неважно, кто это сделает.- Честно, даже смысла уже ни вижу рассуждать на эту тему. Мои желания ни на что не влияют.- Все зависит от ситуации. Если необходимо играть в атаке - буду играть в атаке. Большинство матчей я все-таки провожу под нападающими. На этой позиции привычнее. После игры с "Ростовом" понял, что нужно уметь толкаться и бороться. Тяжелое амплуа.