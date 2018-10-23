ЦСКА проиграл "Роме" в юношеской Лиге УЕФА

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Бавария 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Бенфика 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 2 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Лион 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Манчестер Сити 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Шахтёр 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Хоффенхайм 2 0 0 1 3 4 -1 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЦСКА 2 1 1 0 3 2 +1 6
2 Реал 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Рома 2 1 0 1 5 3 +2 3
4 Виктория 2 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 -6 0

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА проиграл "Роме" в юношеской Лиге УЕФА

ЦСКА уступил "Роме" в матче юношеской Лиги УЕФА (3:1).

Лига чемпионов УЕФА U19

Группа G

"Рома - мол." - "ЦСКА - мол." - 3:1

Голы: Риккарди, 13 (1:0). Буа, 24 (2:0). Елеев, 61 (2:1). Д'Орацио, 63 (3:1).

Нереализованный пенальти: Д'Орацио (Рома - мол.), 73 (вратарь)
Теги: ЦСКА Рома
Сегодня, 17:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  Frankenstein   (Сегодня, 17:30)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
У вас всё впереди,

У вас уже в настоящем времени)

Цитата: Batman
превед из

Тюмени
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Batman   (Сегодня, 17:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
У вас всё впереди, и превед из Тулы)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 17:26)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А вот и первый конечпок на неделе smirk

Цитата: Batman
Ну ничего страшного)

ну да,первый раз что ли?!)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 17:24)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну ничего страшного)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.