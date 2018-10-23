Серджио Консейсау: "Порту" главное противостоять сильным сторонам "Локомотива"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2
|Атлетико
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Монако
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|ПСВ
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Шальке 04
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|4
|Локомотив
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|2
|Бавария
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
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|3
|Бенфика
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Лион
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Манчестер Сити
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Шахтёр
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|4
|Хоффенхайм
|2
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|6
|2
|Реал
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|3
|Рома
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|3
|4
|Виктория
|2
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|1
|0
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|+3
|4
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|Валенсия
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Серджио Консейсау: "Порту" главное противостоять сильным сторонам "Локомотива"
Главный тренер "Порту" Серджио Консейсау поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Это решающий матч для «Порту»? Для «Локомотива», например, это очень важная встреча.
- Я слышал, что об этом говорил Семин. Победа им просто необходима. Для нас главное противостоять их сильным сторонам.
- Что скажете об агрессивных сторонах «Локомотива»?
- Мне нравится интересная динамика при переходе в атаку. Считаю, что у команды классные игроки. Могу отметить центр обороны, а также знаю братьев Миранчуков. У «Локомотива» сейчас ноль в графе очков, но так не должно быть.
- Исторически «Порту» хорошо играет с российскими командами…
- Не очень всматривался в эту статистку, но я могу сказать, что игра будет сложной. Мы хотим взять три точка.
- Вопрос о лучшем форварде чемпионата Португалии Абубакаре: насколько его отсутствие скажется на атакующих действиях «Порту»?
- Хотелось бы на него рассчитывать, но я как тренер должен найти другие варианты. Это моя обязанность.
- Завтра обещают дождь, насколько этот фактор скажется на игре?
- Я пока не видел поля, посмотрим на него завтра. Не думаю, что дождь может сказаться на качестве показываемого футбола у обеих команд.
- Вы тренировали Эдера в «Браге», при Вас он забивал достаточно много, сейчас в «Локо» его результативность упала. Может быть дадите советы Юрию Семину?
- Тот год был для меня прекрасным в «Браге», как и для Эдера, соответственно. Знаете, не буду и не хочу ничего советовать Семину, он и так всё знает.
- Это решающий матч для «Порту»? Для «Локомотива», например, это очень важная встреча.
- Я слышал, что об этом говорил Семин. Победа им просто необходима. Для нас главное противостоять их сильным сторонам.
- Что скажете об агрессивных сторонах «Локомотива»?
- Мне нравится интересная динамика при переходе в атаку. Считаю, что у команды классные игроки. Могу отметить центр обороны, а также знаю братьев Миранчуков. У «Локомотива» сейчас ноль в графе очков, но так не должно быть.
- Исторически «Порту» хорошо играет с российскими командами…
- Не очень всматривался в эту статистку, но я могу сказать, что игра будет сложной. Мы хотим взять три точка.
- Вопрос о лучшем форварде чемпионата Португалии Абубакаре: насколько его отсутствие скажется на атакующих действиях «Порту»?
- Хотелось бы на него рассчитывать, но я как тренер должен найти другие варианты. Это моя обязанность.
- Завтра обещают дождь, насколько этот фактор скажется на игре?
- Я пока не видел поля, посмотрим на него завтра. Не думаю, что дождь может сказаться на качестве показываемого футбола у обеих команд.
- Вы тренировали Эдера в «Браге», при Вас он забивал достаточно много, сейчас в «Локо» его результативность упала. Может быть дадите советы Юрию Семину?
- Тот год был для меня прекрасным в «Браге», как и для Эдера, соответственно. Знаете, не буду и не хочу ничего советовать Семину, он и так всё знает.
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