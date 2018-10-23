Серджио Консейсау: "Порту" главное противостоять сильным сторонам "Локомотива"

Главный тренер "Порту" Серджио Консейсау поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом", передает корреспондент- Я слышал, что об этом говорил Семин. Победа им просто необходима. Для нас главное противостоять их сильным сторонам.- Мне нравится интересная динамика при переходе в атаку. Считаю, что у команды классные игроки. Могу отметить центр обороны, а также знаю братьев Миранчуков. У «Локомотива» сейчас ноль в графе очков, но так не должно быть.- Не очень всматривался в эту статистку, но я могу сказать, что игра будет сложной. Мы хотим взять три точка.- Хотелось бы на него рассчитывать, но я как тренер должен найти другие варианты. Это моя обязанность.- Я пока не видел поля, посмотрим на него завтра. Не думаю, что дождь может сказаться на качестве показываемого футбола у обеих команд.- Тот год был для меня прекрасным в «Браге», как и для Эдера, соответственно. Знаете, не буду и не хочу ничего советовать Семину, он и так всё знает.