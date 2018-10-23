Макси Перейрра: "Порту" приехал выигрывать, но знаем, что "Локомотиву" победа куда важнее

Защитник "Порту" Макси Перейрра поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом".- Мы приехали выигрывать. Мы готовы на 100 процентов, но знаем, что "Локомотиву" эта победа куда важнее. Соперник будет настроен очень серьезно.- Знаем, что это чемпион России. Наш козырь - это игра в атаке, который мы постараемся использовать.- Мы готовы к любым погодным условиям, поэтому наша мотивация находится на самом высоком уровне.- Мануэл очень важен для "Локо", но мы по-своему готовимся, и я сделаю всё возможное, чтобы его остановить.- Пока ничего выделить не могу, но скажу, что мы будем отталкиваться от своей игры.