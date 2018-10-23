Помазун – в воротах ЦСКА, Дзагоев остался в запасе

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Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Бавария 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Бенфика 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 2 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Лион 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Манчестер Сити 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Шахтёр 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Хоффенхайм 2 0 0 1 3 4 -1 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЦСКА 2 1 1 0 3 2 +1 6
2 Реал 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Рома 2 1 0 1 5 3 +2 3
4 Виктория 2 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 -6 0

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Помазун – в воротах ЦСКА, Дзагоев остался в запасе

ЦСКА объявил состав на матч 3-го раунда группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы".

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Бекао, Набабкин, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов

Запасные: Кырнац, Дзагоев, Ефремов, Нисимура, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Теги: ЦСКА Рома
Сегодня, 20:47
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#16  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:59)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Мишу
Зачем бестолковый япошка в основе? Наверное для игры в бей беги.

Там нет японца, он на лавке. Еще у него идет аклиматизация.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#15  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 21:57)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем бестолковый япошка в основе? Наверное для игры в бей беги.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#14  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 21:39)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: hel
Сигура вместо Дзаги наверное из-за быстроты его ног.

Сто пудов, 5 защитников и быстрая контратака.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#13  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 21:36)
  • +2
  •  (2)

К этой команде Цска не может быть претензий. Они ещё в ползунках должны играть. Удачи!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#12  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:35)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сигура вместо Дзаги наверное из-за быстроты его ног. Потом на замену выйдет свежим. Форму то Дзага еще не набрал.

Цитата: Angelsh
Помазун не спасёт. 3:0

Это все понимают, потому надежда только на всю команду и командные действия.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#11  Angelsh   (Сегодня, 21:31)
  • -3
  •  (3)
online

Помазун не спасёт. 3:0
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#10  Batman   (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Gnome,
Ниже ссылка на видео в твиттере. Местные СМИ пишут про десятерых пострадавших и типа одному пришлось ногу ампутировать. Но инфа неподтверждённая посольством пока
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#9  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 21:23)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Gnome
Эскалатор вроде обвалился.....


Не. Там лента порвалась в самом конце, на выходе с лестницы. НО люди попадали.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#8  Gnome  Алматы (Сегодня, 21:17)
  • 0
  •  (2)

чёт говорят в Риме болелы пострадали. Эскалатор вроде обвалился.....


--------------------
Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#7  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:17)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да, будет тяжело. Но играть надо.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#6  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:09)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Ох, как хочется очки зацепить сегодня. Без Акинфея тяжко, но можно!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#5  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 21:09)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА должно продержатся.Счёт 1-1.
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (0)
online

А кто же капитан?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  serg.mixaylow  железногорск курская область (Сегодня, 21:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
1-3


--------------------
Рубин - тверже только Алмаз!!!
Регистрация: 31.01.2012 [жалоба]
#2  Batman   (Сегодня, 21:03)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Перед матчем:
https://twitter.com/RBWorldorg/status/1054789992613068800?s=19
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 21:03)
  • +2
  •  (8)

Желаю воинам победы!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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