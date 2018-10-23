Жуткое видео. Фанаты ЦСКА в Риме пострадали из-за поломки эскалатора, одному ампутируют ногу

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Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Бавария 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Бенфика 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 2 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Лион 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Манчестер Сити 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Шахтёр 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Хоффенхайм 2 0 0 1 3 4 -1 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЦСКА 2 1 1 0 3 2 +1 6
2 Реал 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Рома 2 1 0 1 5 3 +2 3
4 Виктория 2 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 -6 0

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Жуткое видео. Фанаты ЦСКА в Риме пострадали из-за поломки эскалатора, одному ампутируют ногу

Несколько болельщиков ЦСКА получили травмы в римском метро.

Поломка произошла на станции "Республика", так как на эскалаторе было слишком много людей. Также несколько пьяных мужчин вместе прыгнули на полотно.

В результате давки травмы получили в общей сложности порядка 15 человек, некоторые были госпитализированы. Одному пострадавшему ампутируют ногу.

Фанаты ЦСКА получили порезы и ушибы, летальных исходов нет, сообщает "Спорт-Экспресс".

Теги: ЦСКА Рома Видео
Сегодня, 21:40
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17
(0)
#17  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 22:31)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Римское метро самое гавенное метро из того что видел. Нахрена они туда поперлись вообще? Клоака с бомжами. Здоровья! Одному не повезло больше всех я понял....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#16  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 22:17)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
надеюсь обойдется
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#15  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:16)
  • -2
  •  (2)

жутко смотреть..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#14  igorspartak  Тверь (Сегодня, 22:09)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
здоровья всем


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#13  molot327  Москва (Сегодня, 22:05)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья ребятам.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#12  Сыч  Вологда (Сегодня, 22:04)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ребятам, здоровья!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#11  zloy   (Сегодня, 22:00)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Кошмар, надеюсь обойдется без ампутации
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#10  Фонтанка  Питер (Сегодня, 22:00)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche
у него тормоза сорвало и

А в наших метро , хоть всем сектором прыгай, ниxeрa не сломается. Еуропа, блдь.


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#9  anonymous   (Сегодня, 21:58)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Egorysche
Цитата: anonymous
мда уж, совсем мозгов нет...

Эскалатор в римском метро рухнул, потому что болельщики ЦСКА прыгнули на него толпой. По крайней мере, так пишет La Repubblica.

международный скандал, они теперь что угодно будут писать. а эскалатор не рухнул, у него тормоза сорвало и это прекрасно на видео видно

ты прав, не глянул видео, эскалатор с бешеной скоростью крутит, врятле из за того что на него прыгнули
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#8  Egorysche   (Сегодня, 21:57)
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: anonymous
мда уж, совсем мозгов нет...

Эскалатор в римском метро рухнул, потому что болельщики ЦСКА прыгнули на него толпой. По крайней мере, так пишет La Repubblica.

международный скандал, они теперь что угодно будут писать. а эскалатор не рухнул, у него тормоза сорвало и это прекрасно на видео видно
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#7  Apant1   (Сегодня, 21:55)
  • +1
  •  (1)

Здоровья пострадавшим, это конечно трындец
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 21:55)
  • +3
  •  (3)
online

мда уж, совсем мозгов нет...

Эскалатор в римском метро рухнул, потому что болельщики ЦСКА прыгнули на него толпой. По крайней мере, так пишет La Repubblica.
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#4  stepanmlc   (Сегодня, 21:49)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Жуть! Пострадавшим здоровья


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#3  Фонтанка  Питер (Сегодня, 21:45)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ниxeрa себе, на футбик съездили ребята. Главное , здоровья.


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" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#2  sumzzz  Калининград (Сегодня, 21:44)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Вот это пистес!!! Инвалидом на эскалаторе стать... теперь обязательно надо засудить это макаронное метро, чтобы оплатили всю дальнейшую жизнь.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 21:43)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья всем пострадавшим. pensive
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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