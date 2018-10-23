"Рома" со счетом 3:0 разгромила ЦСКА

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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"Рома" со счетом 3:0 разгромила ЦСКА

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Рома" одержала убедительную победу над ЦСКА.

Лига чемпионов

3 тур

Стадион: Олимпико (Рим, Италия)

"Рома" – ЦСКА 3:0

Голы: Джеко, 30, 43, Ундер, 50.

"Рома": Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Сантон, Де Росси (Шик, 81), Н'Зонзи, Ундер (Коларов, 73), Пеллегрини (Кристанте, 68), Эль-Шаарави, Джеко.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов (Хосонов, 57), Бекао, Набабкин, Обляков (Дзагоев, 57), Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов (Нисимура, 90).

Предупреждения: Набабкин, 71, Сигурдссон, 88.

"Реал Мадрид" – "Виктория" Пльзень 2:1

Голы: Бензема, 11, Марсело, 55, Грошовски, 78

"Реал Мадрид": Навас, Марсело, Начо, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско (Вальверде, 54), Васкес, Бензема, Бэйл (Асенсио, 75)

"Виктория" Пльзень: Грушка, Ржезник, Лимберски, Гейда, Губник, Гавель (Мозес, 76), Прохазка (Горжава, 65), Грошовски, Чермак, Петржела, Крменчик

Предупреждения: Лимберски, 27, Иско, 32, Кроос, 59
Теги: Рома ЦСКА
Вчера, 23:51
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28
(1)
#28  Batman   (Сегодня, 01:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сегодня буду глорить за Рейнджерс innocent
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#27  CSKA_Best   (Сегодня, 01:06)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
учитывая что не было ряд футболистов + несыгрались + молодой состав не стыдно за такое поражение
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#26  caBPAcKA  Scuderia (Сегодня, 00:39)
  • 0
  •  (0)

Ну не очень, стар я для голого оптимизма.
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#25  Седой  Россия (Сегодня, 00:30)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Начали хорошо, но после 1го мяча все стало ясно. Рома- не та команда, с которой можно открываться. Но, молодцы, играли смело и хорошо, но опыта и хладнокровия не хватило. Помазун-молодец, но есть ощущение, что Игорь руководит обороной и внушает уверенность


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#24  F.Totti.   (Сегодня, 00:25)
  • -3
  •  (5)

Цитата: Batman
3-0, это

такой же светлый праздник,как 1:0 или 6:0,разгром как никак,Сашка загляни в календарь Цска,это прибавит тебе настроения или пять капель прими,цвет настроения синий))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#23  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:23)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
У этого ЦСКА нет опыта игры в ЛЧ. Рома обыграла их на классе.
Тут только два варианта, или команде предстоит расти вместе с игроками или нужно покупать более сильных игроков во все линии.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#22  Batman   (Сегодня, 00:22)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
3-0, это не 7-0 smile Ждём матча с венским Рапидом
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#21  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 00:15)
  • +2
  •  (2)

Цитата: MATPOCOB
Парень норм!


Ну пока у него нет опыта. иногда совершает каки- то дурацкие выходы. Так было в матче с Тюменью, Сегодня в начале.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#20  coban  сегодня (Сегодня, 00:14)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Ты меня с кем то спутал

Тебя спутаешь..
Бывает..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#19  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 00:12)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
Цитата: serega_user
Я Благодарен Помазуну за игру!


Приятно удивил. Все ожидали от него мандража и ляпов. А Помазун несколько раз потащил.


Да он вобще готовая замена Акинфееву. Парень норм!
Удручает, что после ухода тройки защитников в штрафной играть совсем некому. Сколько штрафных впустую.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#18  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:09)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Все по делу
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#17  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 00:08)
  • +5
  •  (9)

Цитата: coban
Держи плюс.страдалец..


Ты меня с кем то спутал. Страдания- это в Саратове, под гармошку, над Волгой. А в футболе- люди болеют, а не страдают)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#16  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 00:08)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Честно говоря и злюсь и за игру приятно. Надо забивать!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#15  F.Totti.   (Сегодня, 00:05)
  • -9
  •  (13)

Цвет настроения синий,опять кониной пахло в Риме!

Классный матч,получил удовольствие от футбола,повезло осликам что только трёшкой отделались,зато над Спартаком злорадствовали намедни,вот и получили традиционно авоську в Риме
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#14  andrews74  Ухта (Сегодня, 00:05)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Могли больше пропустить, могли сами забить! В целом, счет по игре. Но играли неплохо.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#13  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 00:05)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Набабкин и Помазун лучшие. Кирилл очень надежно, жестко и уверенно, Помазун отбил всё что можно.
Двух блондинов не надо. Один гол привёз, второй зачем?
И нужен либо быстрый форвард, либо габаритный. Чалов весь матч в подыгрыше, а на кого...
Аметов по моему ни разу не потерял мяч, но пижон, с Обляковым у них хорошая связка, но оба не быстрые. И нужен "Вернблум".
Гончаренко просто супер, так научил играть команду за полгода!
И команда по физике и по игре понравилась. Надо забивать!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#12  coban  сегодня (Сегодня, 00:04)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Да нет. Реальный взгляд на вещи.

Ну если реальный прям,ладно тогда.
Держи плюс.страдалец..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#11  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 00:04)
  • +6
  •  (8)

Цитата: serega_user
Я Благодарен Помазуну за игру!


Приятно удивил. Все ожидали от него мандража и ляпов. А Помазун несколько раз потащил. А голы- ну в упор стреляли. Там бы и Акинфеев не смог.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#10  vitalii  moldova (Сегодня, 00:03)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Конь1969
Поддерживаю команду. Ну не получилось.
+10000
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#9  Сержант  КМВ (Сегодня, 00:02)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
прошлая игра в риме вообще 5 пропустили.но надеялся,что хоть один забьют.
помазун- не плохо.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#8  serega_user  serega_user (Сегодня, 00:02)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Я Благодарен Помазуну за игру! Ну а Рома на классе без вопросов!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#7  13iv74  земля (Сегодня, 00:01)
  • 0
  •  (6)

Одно радует -Акинфеев не пропустил сегодня
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#6  Sokrates  С-Петербург (Вчера, 23:58)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Джеко с Ундером Виктории 4 из 5 закатили, сегодня ЦСКА все 3 забили. Молодцы.
ЦСКА, ничего страшного. Всё бывает. Не вешайте нос.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
#5  Конь1969  Тамбовская обл (Вчера, 23:58)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Поддерживаю команду. Ну не получилось.
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#4  Charodei  Борзя (Вчера, 23:57)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Не смотря на поражение,игра команды внушает оптимизм.В футбол играть не боятся,неплохо комбинируют.Но класс команд и некоторая наша несыгранность сказались.Но молодцы,все равно,ребята.За такой проигрыш не стыдно.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 23:57)
  • +5
  •  (7)

Цитата: coban
Опять унылая тоска?


Да нет. Реальный взгляд на вещи. Хотелось бОльшего, но .... Моменты были в начале игры.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  coban  сегодня (Вчера, 23:54)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Чуда не случилось

Опять унылая тоска?..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 23:53)
  • +6
  •  (8)

Чуда не случилось((( А Помазун- молодец.!


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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