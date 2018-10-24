Виктор Гончаренко: у меня нет большого разочарования сегодняшним поражением

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Виктор Гончаренко: у меня нет большого разочарования сегодняшним поражением

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой" (0:3).

"У меня нет большого разочарования сегодняшней игрой. Наша молодая команда приобретает хороший опыт, мы стали сильнее физически и тактически. Почерпнули новую информацию, которую собираемся использовать в следующих играх. "Рома" играла хорошо, мы играли хорошо моментами.

Надломились ли психологически после первого гола? Доля правды в этом есть. Даже не психология. Просто пропущенный гол — удар для любой команды. И нужно быть к этому готовыми. А мы долго восстанавливались от гола, временами возвращались и снова проваливались.

Надо понимать, что у нас молодая команда, которая еще и приехала на новый стадион. Сигурдссон, Ахметов и Обляков, например, мало проводили матчей на таком высоком уровне. И объективно не могут быть стабильными.

Что поменяем в следующем матче с "Ромой" в Москве? Хороший вопрос. Нам важно сыграть игры чемпионата и только потом проанализировать матч в Риме. Постараемся применить все самое лучшее", - цитирует Гончаренко Sport24.
Теги: Гончаренко ЦСКА Рома
Сегодня, 00:20
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(1)
#6  Lols  Лондон (Сегодня, 01:20)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Quincy,
Я чето преимущества спратака над дублем тульского арсенала не увидел, оно вообще было?
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#5  Седой  Россия (Сегодня, 00:37)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Играли хорошо, надо работать над завершением, ну и не теряться при сложностях.


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#4  Quincy   (Сегодня, 00:37)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Вцелом согласен: римляне заслужили 3 очка, но счёт не по игре: они ни одного отрезка матча не имели какого-то явного преимущества

А в каком отрезке Цска имел преимущество над дублем Реала?Счет ему не по игре понимаешь ли,то что Рома не бежала сломя голову ни о чем не говорит,они вас пешком за счет класса обыграли,вот такой у нас уровень РПЛ
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:32)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Вцелом согласен: римляне заслужили 3 очка, но счёт не по игре: они ни одного отрезка матча не имели какого-то явного преимущества - сказалось более высокое исполнительное мастерство, наши же лидеры на максимуме не сыграли.
Что касается Помазуна - явных ошибок точно не допустил, а вот ошибки обороны - я ещё таких ляпов в защите не видел ни в одном нашем матче - на мой взгляд, сказалось отсутствие на поле Акинфеева, а если более конкретно, его рук-во обороной. У Помазуна, мне кажется, просто нету либо опыта, либо наглости руководить обороной - а наглость (в хорошем смысле слова) при рук-ве обороной необходима, не каждый дублёр может "навтыкать" игрокам основы, не каждый пацан может расставлять более старших на поле.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 00:25)
  • -9
  •  (9)

Вилкова очень не хватало...
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
#1  Quincy   (Сегодня, 00:23)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Всё правильно,обычная история для Цска,Римские каникулы
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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