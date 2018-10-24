Александр Бубнов: ничего страшного в поражении ЦСКА не вижу

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2
|Атлетико
|2
|2
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|0
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|2
|+3
|6
|3
|Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Монако
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|ПСВ
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Шальке 04
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|4
|Локомотив
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
|3
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|3
|Бенфика
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|3
|0
|1
|1
|0
|2
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|4
|Янг Бойз
|3
|0
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|2
|0
|6
|-6
|1
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Александр Бубнов: ничего страшного в поражении ЦСКА не вижу
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА в матче с "Ромой" (0:3).
"Рома" очень серьёзно отнеслась к игре с ЦСКА, было видно, что хозяева должным образом настроились. Ничего удивительного, ведь это Лига чемпионов, к тому же римлянам нужно было оправдываться перед болельщиками и руководством за неудачу в чемпионате. Римляне действовали очень внимательно и сконцентрировано, но при этом команде не пришлось выкладываться по полной.
Хозяева действовали далеко не на предельных скоростях, при этом контролировали мяч и темп игры, взрываясь в решающие моменты на подходах к штрафной. Они смогли реализовать свои моменты, обеспечить комфортный перевес ещё до перерыва, а сразу после довели дело до крупного счёта.
С точки зрения перспектив ЦСКА в Лиге чемпионов, несмотря на 0:3, ничего страшного не произошло. Если команда Ганчаренко выиграет в ответном матче и обыграет дома "Викторию", у неё будут высокие шансы на выход в плей-офф. Вернётся в строй Акинфеев, что немаловажно. Хотя Помазун отыграл уверенно, допустил лишь одну небольшую осечку, не сумев вынести мяч ногой в начале, наличие Акинфеева на последнем рубеже придаёт уверенности обороне. Он лидер и капитан. Наверняка с первых минут выйдет Дзагоев, и в целом Гончаренко сделает необходимые корректировки. Шансы обыграть "Рому" в Москве есть", - сказал Бубнов.
Sportbox
"Рома" очень серьёзно отнеслась к игре с ЦСКА, было видно, что хозяева должным образом настроились. Ничего удивительного, ведь это Лига чемпионов, к тому же римлянам нужно было оправдываться перед болельщиками и руководством за неудачу в чемпионате. Римляне действовали очень внимательно и сконцентрировано, но при этом команде не пришлось выкладываться по полной.
Хозяева действовали далеко не на предельных скоростях, при этом контролировали мяч и темп игры, взрываясь в решающие моменты на подходах к штрафной. Они смогли реализовать свои моменты, обеспечить комфортный перевес ещё до перерыва, а сразу после довели дело до крупного счёта.
С точки зрения перспектив ЦСКА в Лиге чемпионов, несмотря на 0:3, ничего страшного не произошло. Если команда Ганчаренко выиграет в ответном матче и обыграет дома "Викторию", у неё будут высокие шансы на выход в плей-офф. Вернётся в строй Акинфеев, что немаловажно. Хотя Помазун отыграл уверенно, допустил лишь одну небольшую осечку, не сумев вынести мяч ногой в начале, наличие Акинфеева на последнем рубеже придаёт уверенности обороне. Он лидер и капитан. Наверняка с первых минут выйдет Дзагоев, и в целом Гончаренко сделает необходимые корректировки. Шансы обыграть "Рому" в Москве есть", - сказал Бубнов.
Sportbox
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