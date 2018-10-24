Александр Бубнов: ничего страшного в поражении ЦСКА не вижу

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Александр Бубнов: ничего страшного в поражении ЦСКА не вижу

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА в матче с "Ромой" (0:3).

"Рома" очень серьёзно отнеслась к игре с ЦСКА, было видно, что хозяева должным образом настроились. Ничего удивительного, ведь это Лига чемпионов, к тому же римлянам нужно было оправдываться перед болельщиками и руководством за неудачу в чемпионате. Римляне действовали очень внимательно и сконцентрировано, но при этом команде не пришлось выкладываться по полной.

Хозяева действовали далеко не на предельных скоростях, при этом контролировали мяч и темп игры, взрываясь в решающие моменты на подходах к штрафной. Они смогли реализовать свои моменты, обеспечить комфортный перевес ещё до перерыва, а сразу после довели дело до крупного счёта.

С точки зрения перспектив ЦСКА в Лиге чемпионов, несмотря на 0:3, ничего страшного не произошло. Если команда Ганчаренко выиграет в ответном матче и обыграет дома "Викторию", у неё будут высокие шансы на выход в плей-офф. Вернётся в строй Акинфеев, что немаловажно. Хотя Помазун отыграл уверенно, допустил лишь одну небольшую осечку, не сумев вынести мяч ногой в начале, наличие Акинфеева на последнем рубеже придаёт уверенности обороне. Он лидер и капитан. Наверняка с первых минут выйдет Дзагоев, и в целом Гончаренко сделает необходимые корректировки. Шансы обыграть "Рому" в Москве есть", - сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: ЦСКА Бубнов Рома
Сегодня, 08:52
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(2)
#6  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:14)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
команда талантливая,белорус гений вообще.А как проиграют,то молодые совсем,можно закрыть глаза.Смешно уже.

нельзя мерить цска спортивными результатами, главное правдами\неправдами попали в ЛЧ, хозяин деньги поимел, а остальное в цска не важно


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#5  Lols  Лондон (Сегодня, 09:50)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Spartacus1971
ничего страшного не вижу,ну да,подумаешь проиграли 0-3 Роме

я все еще не удивляюсь какой же ты аутист, а что плять, плакать нужно? я конечно понимаю, что ты считаешь ЦСКА одной из сильнейших команд Европы и что кони должны семиместных в чемпионате Италии обыгрывать на одном дыхании, но я тебя расстрою, это не так.
Цитата: Spartacus1971
2 состав Реала

2-ой состав Тульского Арсенала в воскресенье вынес помойку спратак без каких либо проблем.а если ты считаешь состав реала с Навасом, Начо, Вараном, Карвахалем,Каземиро,Модричем,Кросом,Асенсио,Васкесом и Бенземой за дубль то ты не просто болен, а ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕН.
Цитата: Spartacus1971
РПЛ донные команды

эти донные команды япут ваш говно клуб дублями не вынимая

Цитата: Spartacus1971
команда талантливая,белорус гений вообще.

ты точно 72-го года рождения? уровень интеллекта как у бабуина, мой 6-ти летний племянник умнее кажется
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#4  mao555   (Сегодня, 09:43)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
А я вижу позор разгромного поражения!


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mao
Регистрация: 20.09.2016 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 09:22)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KARASS
Цитата: Spartacus1971
Этот тоже переобулся,ничего страшного не вижу,ну да,подумаешь проиграли 0-3 Роме,которая на 7 месте и состав уже не тот и играли пешком.Новый мем у коней появился,если побеждают при 3 штангах и фарте и шальном голе 2 состав Реала,который тоже сейчас на дне или в РПЛ донные команды,то команда талантливая,белорус гений вообще.А как проиграют,то молодые совсем,можно закрыть глаза.Смешно уже.

ну вы бы Рому просто порвали кто бы сомневался-великая команда имеющая в истории 0на международном уровне и имеющая за 16 лет 1 чемпионство меняя пучками игроков и тренеров -это не смешно так давай в месте посмеемся laughing


Так не мы играли вчера,а вы,когда ваша команда проигрывает,то молодые,а то что у команды нет игры,не один ваш болела не видит,один Влашич что-то придумает,или бразил побежит по флангу и всё.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  KARASS   (Сегодня, 09:14)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Spartacus1971
Этот тоже переобулся,ничего страшного не вижу,ну да,подумаешь проиграли 0-3 Роме,которая на 7 месте и состав уже не тот и играли пешком.Новый мем у коней появился,если побеждают при 3 штангах и фарте и шальном голе 2 состав Реала,который тоже сейчас на дне или в РПЛ донные команды,то команда талантливая,белорус гений вообще.А как проиграют,то молодые совсем,можно закрыть глаза.Смешно уже.

ну вы бы Рому просто порвали кто бы сомневался-великая команда имеющая в истории 0на международном уровне и имеющая за 16 лет 1 чемпионство меняя пучками игроков и тренеров -это не смешно так давай в месте посмеемся laughing
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 08:59)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Этот тоже переобулся,ничего страшного не вижу,ну да,подумаешь проиграли 0-3 Роме,которая на 7 месте и состав уже не тот и играли пешком.Новый мем у коней появился,если побеждают при 3 штангах и фарте и шальном голе 2 состав Реала,который тоже сейчас на дне или в РПЛ донные команды,то команда талантливая,белорус гений вообще.А как проиграют,то молодые совсем,можно закрыть глаза.Смешно уже.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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