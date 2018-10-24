Хердур Магнуссон: "Рома" создала совсем дешёвые моменты

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Хердур Магнуссон: "Рома" создала совсем дешёвые моменты

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал поражение в матче с "Ромой" (0:3).

"Мы дали "Роме" создать какие-то совсем дешёвые голевые моменты и позволили забить три. Сделаем всё, чтобы в ответной игре отыграться. Будет сложно, но шансы есть. Уверен, мы добьемся положительного результата", - заявил исландец.

Sport24
Теги: Магнуссон Рома ЦСКА
Сегодня, 09:19
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(2)
#7  Lols  Лондон (Сегодня, 10:02)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
поражают болельщики клуба у которых больше половины игроков иуд из других команд, и которые сливают тренера который за 16 лет первый привел их к чемпионству рассуждая о вчерашней игре ЦСКА, вы что думали? что кони вынесут Рим на одном дыхании? (уверен если бы так произошло то на неделю как минимум спрятались в своих норках не вылазили) просто поражают, подобные клоуны, ваша помойка с треском и позором проиграла в квалификации лч, сейчас по самые гланды заглатывает в лиге Европы и с очередным позором проиграли второму составу тульского арсенала а они тут сидят обсуждают игру ЦСКА в лиге чемпионов. клоунада
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#6  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:49)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
ЦСКА, хоть и проиграл с крупным счетом, все же понравился. Очень перспективная команда. Рома же, создавая "дешевые" моменты, исполнила их любо-дорого.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 09:47)
  • +2
  •  (2)
online

Дешёвые моменты после дешёвых ошибок...
А так, нужно было в начале матча точнее по воротам бить.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  mao555   (Сегодня, 09:44)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
А от "дорогих! этому кренделю было бы почётнее?))


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mao
Регистрация: 20.09.2016 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 09:42)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Смелое заявление. Видимо со злости и разочарования. Но один из дешевых голов был из-за тебя.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 09:36)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Ладно бы хоть не проиграли, но нести такую чушь пропустив три безответных, это что то.


Они молодые все,им можно всё простить,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:35)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Ладно бы хоть не проиграли, но нести такую чушь пропустив три безответных, это что то.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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