Борис Игнатьев: причина поражения ЦСКА от "Ромы" в том, что у нас нет, таких игроков, как Джеко

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Борис Игнатьев: причина поражения ЦСКА от "Ромы" в том, что у нас нет, таких игроков, как Джеко

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info поделился мыслями по поводу поражения ЦСКА от «Ромы» в Лиге чемпионов (0:3) и трагедии в римском метро незадолго до матча. Также специалист рассказал об ожиданиях от поединка «Локомотив» - «Порту».

- Произошедшее в римском метро - большая трагедия для людей, оказавшихся в тот момент в этом месте. К сожалению, такие случаи в мире происходили неоднократно. И все это говорит о том, что необходимо со всей серьезностью и ответственностью отнестись к повышению мер безопасности, делать все возможное, чтобы таких ситуаций избегать, - приводит слова Игнатьева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - На днях исполнилось 36 лет со дня трагедии в «Лужниках». Я был тогда на стадионе, был свидетелем тех событий. Тогда погибло много людей. Тогда не были открыты ворота для выхода. Это тяжело передать словами... То, что сейчас произошло, тяжело для нас и тем более для тех людей, которые накануне были в римском метро и которые понесли серьезный урон. Они ехали туда радоваться, получать удовольствие от футбола, а тут — на тебе! Тут только можно выразить им сочувствие.

- Как считаете, произошедшее отразилось на игре ЦСКА с «Ромой»?

- Нет, увязывать крупное поражение с этим случаем никак нельзя. Наверняка футболисты до матча обо всем этом слышали, но с выходом на поле, думаю, они абстрагировались и сосредоточились на задачах в матче. Так что игра игрой, а несчастный случай — в другой стороне от нее. Говорить о том, что камень на душе был, голова была забита произошедшим, наверное, неправильно. Есть примеры, когда в жизни актеров происходили трагические ситуации, но, выполняя свой профессиональный долг, личные проблемы они оставляли за кулисами. И зритель даже не догадывался о том, что произошло в их жизни. О таких вещах мне рассказывал большой актер и крестный моего сына — Станислав Любшин. Думаю, что такая же картина и в спорте.

- В чем вы видите причины крупного поражения красно-синих?

- Только в одном: уровень индивидуального мастерства и запас силовых качеств у игроков «Ромы» гораздо выше, чем у наших футболистов. В целом, команда у ЦСКА хорошо выстроена, игроки хорошо понимают задачи, знают, как их реализовывать, но таких футболистов, как Джеко, у нас нет. Отсюда — конечный результат.

- Чего ждете от матча «Локомотива» с «Порту»?

- Отталкиваясь от того, что «Локомотив» сейчас заметно прибавил, и в последних матчах, кроме побед, была динамика улучшения игры, а физическое состояние стало гораздо лучше, скажу, что надежды на положительный итог есть. Титул в прошлом году «Локо» выигрывал для того, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Положение в турнирной таблице, конечно, не устраивает команду. Но есть возможность изменить эту ситуацию, и опять же в последних матчах мы увидели, что красно-зеленые стали играть гораздо лучше. И в матче с «Порту» будет момент истины: надо побеждать, чтобы продолжить сражение с другими кандидатами на выход в плей-офф
Теги: ЦСКА Рома Порту Локомотив Игнатьев
Сегодня, 13:12
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6
(1)
#6  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:42)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Просто не было Матюнина

Цитата: Frankenstein
какие вы деградированные

Можешь дальше о деградированных не рассказывать smile

Цитата: Frankenstein
Спартаку вообще никто не нужен в говночашке как и сама говночашка

Да спартаку, судя по последним результатам, кроме скандалов - ничего не нужно. Сами импотенты и других пытаетесь равнять под себя, прикрываясь якобы ненадобностью того или иного турнира. Могу идентично заявлять: нам нахрен не нужна ЛЧ, главное бабосы получить за групповой этап. Кубок России дак вообще самая-самая обуза из всех обуз, так что и матч перенесем так, чтоб была уважительная причина отсутствия игроков основы на кубковом матче(сборные). Пускай молодежь отдувается. Выиграют - хорошо, а проиграют - еще лучше.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 14:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Frankenstein
Просто не было Матюнина

Ну а спартаку с Рапидом видимо Безбородов был нужен?

какие вы деградированные,речь разве тут о Спартаке?Спартаку вообще никто не нужен в говночашке как и сама говночашка
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:55)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Просто не было Матюнина

Ну а спартаку с Рапидом видимо Безбородов был нужен?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 13:53)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто не было Матюнина
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Причина в том что у нас в РПЛ пешеходный футбол и 99% игроки посредственного среднего уровня.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 13:22)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Рома подготовилась к этому матчу со всей должной ответственностью, игроки четко сделали свою работу. Молодежь ЦСКА была не готова. Статистика качества и количества передач говорит сама за себя - первые четыре места по количеству и качеству пасов у игроков Ромы. У ЦСКА не было шансов в этой игре.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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