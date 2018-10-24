Серхио Рамос: мы все вместе проходим путь перемен

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос заявил, что его команду ждут перемены.Вчера мадридский клуб на своем поле в Лиге чемпионов одержал победу над "Викторией" и занимает первое место в своей группе."Мы все вместе проходим путь перемен. Мы все вместе должны изменить ситуацию, набирая по три очка в каждом матче. Победа над "Викторией" была первым шагом на этом пути", - цитирует Рамоса Football Espana.