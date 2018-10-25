"Матч упущенных возможностей". Юрий Семин прокомментировал поражение от "Порту"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги встречи с "Порту" в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:3)."Это Лига чемпионов, влияние каждого эпизода оно огромное. И пенальти, и следующий момент сыграли решающую роль. Создавать моменты бесконечно невозможно. У "Порту" также были опасные атаки. "Локомотив" растранжирил то преимущество и моменты, которые имел. Это был матч упущенных возможностей для нас.Фернандеш большой мастер, практически всегда забивает пенальти, но сегодня не забили", - сказал Семин.