Гжегож Крыховяк: Семин в раздевалке очень нервничал, как и вся команда

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк после поражения от "Порту" (1:3) в Лиге чемпионов рассказал, что главный тренер Юрий Семин был раздосадован."После матча в раздевалке было видно, что Семин нервничает. Переживала и вся команда. Удаление Квирквелии было спорным. Думаю, он играл чисто в мяч", - сказал Крыховяк.