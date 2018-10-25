Тренер "Порту": мы были лучше "Локомотива", тут нет ни малейшего сомнения

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау прокомментировал выездную победу своей команды над "Локомотивом" (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов."Мы были лучше, тут нет ни малейшего сомнения. В определенные моменты игры мы допускали индивидуальные ошибки, которые нам не свойственны, как, например, в эпизоде, когда "Локомотив" нам забил. Однако, я считаю, что ошибки — это часть игры", — цитирует Консейсау Portuguese Soccer.