Лишь "Локомотив" и АЕК не смогли набрать очков после первого круга Лиги чемпионов

Завершился 1-й круг группового этапа Лиги чемпионов."Локомотив" дома уступил "Порту" (1:3), потерпев третье поражение в трех матчах.Таким образом, лишь две команды не смогли набрать очков за прошедшие 3 тура – "Локомотив" и АЕК.