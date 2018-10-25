Александр Бубнов: "Локомотиву" просто не повезло

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
|2
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|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|3
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Монако
|3
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|5
|3
|ПСЖ
|3
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Шальке 04
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|5
|3
|Галатасарай
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
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|Бенфика
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|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
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|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
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|0
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|Янг Бойз
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Александр Бубнов: "Локомотиву" просто не повезло
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о домашнем поражении "Локомотива" от "Порту" (1:3).
"Вообщем-то "Локомотиву" просто не повезло. Сначала эта история с пробками и долгой дорогой до стадиона, потом незабитый пенальти, ещё один верный упущенный шанс, "привоз" одиннадцатиметрового. После перерыва, как показалось на повторе, несправедливо незасчитанный гол из ошибочно определённого офсайда. Сценарий матча мог быть иным, хозяева неплохо выдерживали план на игру в начале. Но имеем то, что имеем.
"Локомотиву" не хватало креативных действий Фернандеша, который в текущем сезоне выглядит гораздо хуже, чем в прошлом. Другой португалец, Эдер, также выдал невыразительный матч на острие.
Удаление Кверквелии? Это уже действительно не первая ошибка грузинского защитника: был пенальти с "Галатасараем", похожий эпизод с "Шальке", слабая игра с "Зенитом". Думаю, тут сказывается высокое психологическое и физическое давление – Кверквелии приходится играть без замен, накопились усталость и "нервы". Со знаком плюс отметил бы Крыховяка, действовавшего на непривычной позиции в центре обороны. В пропущенных мячах его вины нет, поляк не допускал серьёзных ошибок. Очевидно также, что братья Миранчуки возвращаются на прежний уровень, от них сегодня исходила основная угроза воротам "Порту".
После такого старта "Локомотиву" тяжело рассчитывать даже на место в Лиге Европы. Да, команда Сёмина выиграла три встречи подряд в РПЛ, но нельзя сказать, что всё в порядке с игрой. Не хватает скорости, стабильности, надёжности. Есть потери, а Лига чемпионов – совсем другой уровень", - сказал Бубнов.
Sportbox
"Вообщем-то "Локомотиву" просто не повезло. Сначала эта история с пробками и долгой дорогой до стадиона, потом незабитый пенальти, ещё один верный упущенный шанс, "привоз" одиннадцатиметрового. После перерыва, как показалось на повторе, несправедливо незасчитанный гол из ошибочно определённого офсайда. Сценарий матча мог быть иным, хозяева неплохо выдерживали план на игру в начале. Но имеем то, что имеем.
"Локомотиву" не хватало креативных действий Фернандеша, который в текущем сезоне выглядит гораздо хуже, чем в прошлом. Другой португалец, Эдер, также выдал невыразительный матч на острие.
Удаление Кверквелии? Это уже действительно не первая ошибка грузинского защитника: был пенальти с "Галатасараем", похожий эпизод с "Шальке", слабая игра с "Зенитом". Думаю, тут сказывается высокое психологическое и физическое давление – Кверквелии приходится играть без замен, накопились усталость и "нервы". Со знаком плюс отметил бы Крыховяка, действовавшего на непривычной позиции в центре обороны. В пропущенных мячах его вины нет, поляк не допускал серьёзных ошибок. Очевидно также, что братья Миранчуки возвращаются на прежний уровень, от них сегодня исходила основная угроза воротам "Порту".
После такого старта "Локомотиву" тяжело рассчитывать даже на место в Лиге Европы. Да, команда Сёмина выиграла три встречи подряд в РПЛ, но нельзя сказать, что всё в порядке с игрой. Не хватает скорости, стабильности, надёжности. Есть потери, а Лига чемпионов – совсем другой уровень", - сказал Бубнов.
Sportbox
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