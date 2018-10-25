Гильерме: до третьего гола "Порту" мы верили, что можем перевернуть игру

Капитан "Локомотива" Гильерме прокомментировал поражение от "Порту" (1:3) в Лиге чемпионов."Мы тоже могли забить как минимум три гола. У нас в начале матча был один пенальти, и мы его не реализовали. После этого был другой очень хороший шанс – тоже не забили. Играя на таком уровне, нельзя так разбрасываться шансами. У них в первом тайме было два шанса, и они забили.Даже когда мы не забили свои моменты, все равно продолжили нормально играть. Но я считаю, что главной проблемой было начало второго тайма, когда мы пропустили сразу третий мяч. Конечно, это был для нас тяжелый удар, так как до этого мы чувствовали, что сможем перевернуть игру", - сказал Гильерме.