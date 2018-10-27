Никита Чернов: у нас по-прежнему хорошие перспективы в Лиге чемпионов

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|3
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Монако
|3
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|5
|3
|ПСЖ
|3
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Шальке 04
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|5
|3
|Галатасарай
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
|3
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|3
|Бенфика
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|0
|3
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|+3
|4
|3
|Валенсия
|3
|0
|1
|1
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|-2
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|Янг Бойз
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Никита Чернов: у нас по-прежнему хорошие перспективы в Лиге чемпионов
Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился мнением о перспективах московской команды на групповом этапе нынешнего сезона Лиги чемпионов.
"Перспективы ЦСКА в Лиге чемпионов по-прежнему хорошие. Против "Ромы" нам предстоит очень важный матч. При поддержке своих трибун нужно выходить и показывать футбол, в который мы умеем играть. Надо попытаться сыграть так же, как с "Реалом", и нам воздастся за старания.
С каждой новой игрой в Лиге чемпионов мы становимся более опытными и растем, как команда", - приводят слова Чернова "Известия".
"Перспективы ЦСКА в Лиге чемпионов по-прежнему хорошие. Против "Ромы" нам предстоит очень важный матч. При поддержке своих трибун нужно выходить и показывать футбол, в который мы умеем играть. Надо попытаться сыграть так же, как с "Реалом", и нам воздастся за старания.
С каждой новой игрой в Лиге чемпионов мы становимся более опытными и растем, как команда", - приводят слова Чернова "Известия".
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