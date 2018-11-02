Сестра пострадавшего в Риме болельщика ЦСКА: власти занимаются саботажем

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|3
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Монако
|3
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|5
|3
|ПСЖ
|3
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Шальке 04
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|5
|3
|Галатасарай
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
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|1
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|Бенфика
|3
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|1
|3
|4
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|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
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|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
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|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
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|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
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|2
|Манчестер Юнайтед
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|1
|1
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|Валенсия
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Сестра пострадавшего в Риме болельщика ЦСКА: власти занимаются саботажем
Оксана Романова, сестра Дмитрия Тюрина, болельщика ЦСКА, пострадавшего в римском метро перед матчем Лиги чемпионов "Рома" — ЦСКА, рассказала о ситуации, в которую попали болельщики в больнице.
"Состояние Дмитрия тяжелое. Борются за сохранение ноги. Пока вопрос остается. Они ее пришили, восстановили кровообращение, наложили искусственные вены. На данный момент нужно делать еще много операций, но они пока к ним не могут приступить, потому что нет гарантий, что они смогут ее восстановить. Врачи боятся давать какие-либо прогнозы. Рана и кость оказались инфицированы, и это большая угроза отторжения. Голословные обвинения? Да, все это продолжается. Они саботируют получение документов от больницы, потому что мы получим протокол операции, в котором будет показан негативный результат анализа на алкоголь. Я не могу сказать, что это вина больницы, потому что на них тоже оказывают давление. Нам просто не отдают документы. Потому что полиция не хочет, чтобы при расследовании документы, показывающие болельщиков с лучшей стороны, стали общедоступными", — цитирует Романову Sport24.ru.
"Состояние Дмитрия тяжелое. Борются за сохранение ноги. Пока вопрос остается. Они ее пришили, восстановили кровообращение, наложили искусственные вены. На данный момент нужно делать еще много операций, но они пока к ним не могут приступить, потому что нет гарантий, что они смогут ее восстановить. Врачи боятся давать какие-либо прогнозы. Рана и кость оказались инфицированы, и это большая угроза отторжения. Голословные обвинения? Да, все это продолжается. Они саботируют получение документов от больницы, потому что мы получим протокол операции, в котором будет показан негативный результат анализа на алкоголь. Я не могу сказать, что это вина больницы, потому что на них тоже оказывают давление. Нам просто не отдают документы. Потому что полиция не хочет, чтобы при расследовании документы, показывающие болельщиков с лучшей стороны, стали общедоступными", — цитирует Романову Sport24.ru.
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