Итальянский арбитр Масса рассудит "Порту" и "Локомотив"

Итальянский арбитр Давиде Масса рассудит матч группового турнира Лиги чемпионов между "Порту" и "Локомотивом".Помощниками главного рефери будут Мауро Тонолини и Филиппо Мели. ДДополнительными ассистентами рефери назначены Массимилиано Иррати и Даниэле Довери. Четвертый рефери - Альберто Тегони.