Лео Месси вошел в заявку "Барселоны" на матч Лиги чемпионов с "Интером"

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси вошел в заявку команды на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с итальянским "Интером". Об этом сообщает пресс-служба клуба.Из-за перелома руки Месси пропустил предыдущую встречу команд в Лиге чемпионов, в которой испанский клуб обыграл итальянскую команду со счетом 2:0. Встреча прошла 25 октября на "Камп Ноу".31-летний аргентинец получил травму 20 октября в матче девятого тура чемпионата Испании с "Севильей". Футболист столкнулся с полузащитником соперников Франко Васкесом и был заменен на 26-й минуте. По мнению врачей команды, восстановление Месси должно было занять три недели."Барселона" является единоличным лидером группы В с 9 очками. "Интер" (6 очков) располагается на втором месте. Следом идут английский "Тоттенхэм" и голландский ПСВ (по 1). Матч "Интер" - "Барселона" пройдет в Милане 6 ноября.