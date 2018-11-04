Лео Месси вошел в заявку "Барселоны" на матч Лиги чемпионов с "Интером"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Боруссия
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|Атлетико
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|Монако
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|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
|2
|0
|0
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|3
|Тоттенхэм
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
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|Ливерпуль
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|3
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|6
|2
|Наполи
|3
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|ПСЖ
|3
|1
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|+4
|4
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|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
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|Шальке 04
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|Галатасарай
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|4
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Манчестер Сити
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Реал
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|3
|1
|+2
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|2
|Рома
|3
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|ЦСКА
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|Виктория
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|Ювентус
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Лео Месси вошел в заявку "Барселоны" на матч Лиги чемпионов с "Интером"
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси вошел в заявку команды на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с итальянским "Интером". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Из-за перелома руки Месси пропустил предыдущую встречу команд в Лиге чемпионов, в которой испанский клуб обыграл итальянскую команду со счетом 2:0. Встреча прошла 25 октября на "Камп Ноу".
31-летний аргентинец получил травму 20 октября в матче девятого тура чемпионата Испании с "Севильей". Футболист столкнулся с полузащитником соперников Франко Васкесом и был заменен на 26-й минуте. По мнению врачей команды, восстановление Месси должно было занять три недели.
"Барселона" является единоличным лидером группы В с 9 очками. "Интер" (6 очков) располагается на втором месте. Следом идут английский "Тоттенхэм" и голландский ПСВ (по 1). Матч "Интер" - "Барселона" пройдет в Милане 6 ноября.
ТАСС
Из-за перелома руки Месси пропустил предыдущую встречу команд в Лиге чемпионов, в которой испанский клуб обыграл итальянскую команду со счетом 2:0. Встреча прошла 25 октября на "Камп Ноу".
31-летний аргентинец получил травму 20 октября в матче девятого тура чемпионата Испании с "Севильей". Футболист столкнулся с полузащитником соперников Франко Васкесом и был заменен на 26-й минуте. По мнению врачей команды, восстановление Месси должно было занять три недели.
"Барселона" является единоличным лидером группы В с 9 очками. "Интер" (6 очков) располагается на втором месте. Следом идут английский "Тоттенхэм" и голландский ПСВ (по 1). Матч "Интер" - "Барселона" пройдет в Милане 6 ноября.
ТАСС
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