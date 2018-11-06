Хесус Корона: для "Порту" этот матч так же важен, как и для "Локо"

Полузащитник "Порту" Хесус Корона на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов рассказал о своем прогрессе и желании во второй раз обыграть "Локомотив".– Мы должны завоевать эти три очка, этот матч так же важен, как и остальные. "Порту" всегда хочет побеждать и показывать хороший футбол.– Для "Порту" это точно такой же важный матч, поэтому наша мотивация ничем не будет отличаться.– Мы все должны работать, чтобы получить шанс, и потом им воспользоваться. Пока получалось неплохо, буду продолжать в том же духе.– Да, у меня была такая проблема – не всегда выступал хорошо, были спады. Но стараюсь, как могу. И в последних матчах действительно сильно прибавил.