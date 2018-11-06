Хесус Корона: для "Порту" этот матч так же важен, как и для "Локо"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Хесус Корона: для "Порту" этот матч так же важен, как и для "Локо"

Полузащитник "Порту" Хесус Корона на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов рассказал о своем прогрессе и желании во второй раз обыграть "Локомотив".

– Можно ли сказать, что "Порту" почти вышел в плей-офф, поэтому матч с "Локо" будет не столь принципиальным?

– Мы должны завоевать эти три очка, этот матч так же важен, как и остальные. "Порту" всегда хочет побеждать и показывать хороший футбол.

– Эдер сказал, что игроки "Локомотива" выйдут с повышенной мотивацией, ведь это последний шанс зацепиться за плей-офф.

– Для "Порту" это точно такой же важный матч, поэтому наша мотивация ничем не будет отличаться.

– Лично у вас какая мотивация, учитывая, что в последнее время получаете много игрового времени?

– Мы все должны работать, чтобы получить шанс, и потом им воспользоваться. Пока получалось неплохо, буду продолжать в том же духе.

– Это ваш четвертый сезон в "Порту". Но предыдущие три играли нестабильно. Можно сказать, что этот сезон пока лучший в плане личных выступлений?

– Да, у меня была такая проблема – не всегда выступал хорошо, были спады. Но стараюсь, как могу. И в последних матчах действительно сильно прибавил.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Порту Ливерпуль
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