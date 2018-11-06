Марек Гамшик сегодня побьет рекорд "Наполи", державшийся 30 лет

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
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|+4
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|Атлетико
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|Монако
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|0
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|Брюгге
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|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
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|8
|2
|+6
|9
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|Интер
|3
|2
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|4
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|3
|Тоттенхэм
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|0
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|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
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|3
|3
|0
|6
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|Наполи
|3
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|3
|ПСЖ
|3
|1
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|1
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|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
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|Шальке 04
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|Галатасарай
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|3
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|Локомотив
|3
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|0
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|0
|4
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
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|4
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|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
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|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
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|3
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|6
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|Лион
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|Шахтёр
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
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|Виктория
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|1
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
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|Манчестер Юнайтед
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Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Марек Гамшик сегодня побьет рекорд "Наполи", державшийся 30 лет
Полузащитник "Наполи" и сборной Словакии Марек Гамшик в сегодняшнем матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с ПСЖ может установить рекорд итальянского клуба, который держался 30 лет.
В настоящее время у словака в активе 511 матчей в составе неаполитанцами, и в случае, если сегодня Гамшик выйдет на поле, он установит абсолютный рекорд за всю историю итальянской команды. Ранее 511 матчей на счету также было у Джузеппе Брусколотти, который выступал за "Наполи с 1972 по 1988 год.
В прошлом сезоне Гамшик уже стал лучшим бомбардиром команды в истории, забив 120 мячей.
В настоящее время у словака в активе 511 матчей в составе неаполитанцами, и в случае, если сегодня Гамшик выйдет на поле, он установит абсолютный рекорд за всю историю итальянской команды. Ранее 511 матчей на счету также было у Джузеппе Брусколотти, который выступал за "Наполи с 1972 по 1988 год.
В прошлом сезоне Гамшик уже стал лучшим бомбардиром команды в истории, забив 120 мячей.
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