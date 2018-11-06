Марек Гамшик сегодня побьет рекорд "Наполи", державшийся 30 лет

Полузащитник "Наполи" и сборной Словакии Марек Гамшик в сегодняшнем матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с ПСЖ может установить рекорд итальянского клуба, который держался 30 лет.В настоящее время у словака в активе 511 матчей в составе неаполитанцами, и в случае, если сегодня Гамшик выйдет на поле, он установит абсолютный рекорд за всю историю итальянской команды. Ранее 511 матчей на счету также было у Джузеппе Брусколотти, который выступал за "Наполи с 1972 по 1988 год.В прошлом сезоне Гамшик уже стал лучшим бомбардиром команды в истории, забив 120 мячей.