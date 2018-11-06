Виктор Гончаренко: не скажу, что в игре с "Ромой" ЦСКА будет активен с первых минут (видео)

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Виктор Гончаренко: не скажу, что в игре с "Ромой" ЦСКА будет активен с первых минут (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой" рассказал о состоянии здоровья Алана Дзагоева и Абеля Эрнандеса, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Надолго ли выбыл Эрнандес и рассчитываете ли вы на него, учитывая травматичность?

- Мы еще не закончили обследование. Не могу сказать, на сколько он выбыл. Если игрок в команде, то мы на него в любом случае рассчитываем.

- Как Алан Дзагоев?

- Он в длительном времени в таком состоянии. Идут вопросы о травмах, но хотелось бы поговорить о футболе, завтра матч Лиги чемпионов. Нет привычки говорить о тех, кто травмирован и не сыграет из-за дисквалификации. Важно правильно настроить всех остальных.

В первую очередь думаю о том, каким образом мы будем завтра играть с первых минут.

Если взять матч в Риме, мы хорошо провели первые полчаса. Хороший старт был и с "Реалом". С "Викторией" было не так хорошо. Не хватает стабильности и баланса. В чемпионате проводим хорошие матчи, но нам не хватает опыта. Не скажу, что будем активны завтра с первых минут. В первую очередь, важно сыграть правильно.

- Если завтра пропустите первыми, будет план, как исправить ситуацию, отключить режим страха при таком большом количестве болельщиков?

- Если думать о травмированных, ложится плохая карма, может произойти плохое. Команда должна уметь играть быстрыми атаками, с позиционного нападения. Мы готовим команду не только к завтрашнему матчу, но и к другим матчам, которые у нас есть.

- Будет ли кто-то из защитников персонально играть с Джеко?

- Сейчас редко кто использует персональную опеку. Джеко в хорошей форме, но это не значит, что опека снизит уровень его игры. Главное, чтобы у нас была подстраховка. Важно понимать, что все делаем на поле вместе.

- Завтра исполнится ровно 28 лет, как "Спартак" в "Лужниках" прошел "Наполи" с Марадоной. "Реал" после того, как вы его обыграли, называл стадион проклятый. Надеетесь, что для "Наполи" тоже будет проклятым?

- Сначала травмированные, теперь проклятый стадион. Просто он для нас счастливый стадион и для сборной России.

- Что скажете об игроках, которые были вызваны в сборную?

- Мы рады за наших молодых ребят, которые получили вызовы в сборную. Хотя Набабкина сложно уже назвать молодым. Но он за 8 лет мало сыграл. Всегда приятно, когда футболистов вызывают в сборную. Но для нас это и головная боль. После сбора нужно будет соединить команду воедино.
Теги: Гончаренко ЦСКА Рома Rвидео
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