Стал известен состав "Порту" на матч с "Локомотивом"

Стал известен состав "Порту" на матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с "Локомотивом".: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, Теллес, Данило, Эррера, Торрес, Корона, Браими, Марега.Запасные: Вана, Оливейра, А. Перейра, Лопез, Лейте, Отавиу, Эрнани.