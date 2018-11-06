"Монако" без Головина потерпел разгромное поражение от "Брюгге"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Новости партнеров

"Монако" без Головина потерпел разгромное поражение от "Брюгге"

"Монако" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле крупно проиграл "Брюгге". Российской полузащитник "монегасков" Александр Головин пропускал встречу из-за травмы.

Лига чемпионов

4 тур

"Монако" – "Брюгге" 0:4

Голы: Ванакен, 14, 17 (пен.), Уэсли, 25, Вормер, 85

"Монако": Бенальо, Глик (Туре, 76), Баррека, Сидибе, Жемерсон, Беннассер (Массенго, 70), Шадли, Тилеманс, Силла, Диоп, Фалькао (Гуано, 63)

"Брюгге": Хорват, Мехеле, Денсвил, Пулен, Мата (Вльетинк, 77), Ритс, Вормер, Накамба, Ванакен, Дьятта (Колс, 6), Уэсли (Резаи, 72)

Предупреждения: Баррека, 16
Теги: Монако Брюгге
Сегодня, 22:48
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(3)
#10  SPV 77  Брянск (Сегодня, 23:36)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Сразу видно, что Монако играл без лидера команды



Согласен,когда этого тормоза в команде не было , играли в ЛЧ
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#9  Frankenstein   (Сегодня, 23:32)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Сразу видно, что Монако играл без лидера команды

да по любасу,результаты без пустышки сильно рознятся,а то что пробили дно во Франции это вообще не считается))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#8  serega_user  serega_user (Сегодня, 23:26)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Сразу видно, что Монако играл без лидера команды smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 23:15)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Монако без Головы


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Agasphere  Москва (Сегодня, 23:09)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Хитрый Лис
Французы наши конкуренты в таблице коэффициентов УЕФА, так что можно порадоваться что один из их клубов, судя по всему, вылетит...

Думаешь, ради этого Рыболовлева слили? joy
А я-то думал, Маркон гадит вслед за "англичанкой"... smiling_imp
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#5  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:09)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Головин полностью развалил Монако ещё и честного Рыболовлева подставил своим трансфером, его потолок это "Казанка" в ПФЛ. Но стоит отметить, что монегаски куда лучше без него сыграли, надеюсь его в старте больше никогда не будет.

Совсем крышу каннабисом прокурил? Саша сыграл всего четыре недели, даже не успел от первой травмы восстановиться. Он как развалить-то мог? Его и Жардим, и Анри называли одним из лучших. Не позорься!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 23:07)
  • -13
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Головин это главная ошибка Монако,афёра за которую возможно придется расплатиться пердивом
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  mifodya  Москва (Сегодня, 22:55)
  • +9
  •  (9)
online

Цитата: СуперШтангист
Головин полностью развалил Монако ещё и честного Рыболовлева подставил своим трансфером, его потолок это "Казанка" в ПФЛ.

А ты бросай шмалить, у тебя мозг от травы и химгашиша, уже как сыр, только воняет, в каждом твоем проявлении. Лечись.
Регистрация: 19.03.2007 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:53)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Французы наши конкуренты в таблице коэффициентов УЕФА, так что можно порадоваться что один из их клубов, судя по всему, вылетит...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 22:50)
  • -15
  •  (17)
online
Болеет за:
«Терек»
Головин полностью развалил Монако ещё и честного Рыболовлева подставил своим трансфером, его потолок это "Казанка" в ПФЛ. Но стоит отметить, что монегаски куда лучше без него сыграли, надеюсь его в старте больше никогда не будет.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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