"Црвена Звезда" одержала победу над "Ливерпулем"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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"Црвена Звезда" одержала победу над "Ливерпулем"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Црвена Звезда" нанесла поражение "Ливерпулю".

Лига чемпионов

4 тур

"Црвена Звезда" – "Ливерпуль" 2:0

Голы: Павков, 22, 29.

"Црвена Звезда": Борян, Родич, Дегенек, Савич, Стойкович (Гобельич, 59), Йованчич, Крстичич (Йовичич, 73), Бен-Набуан, Марин (Чаушич, 64), Срнич, Павков.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд (Гомес, 46), Вейналдум, Милнер, Лаллана (Ориги, 79), Мане, Салах, Старридж (Фирмино, 46).

Предупреждения: Марин, 5, Лаллана, 36.
Сегодня, 22:53
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8
(4)
#8  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:02)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: RenarTickle
Это вот щас чё было? flushed smiley

Красно-белые отымели красно-белых. Очень люблю как тренера Юргена Клоппа, но братьев-сербов люблю как братьев православных, пусть и командно они нам враги...
Косово есмь Сербия! Как за российские клубы никогда в еврокубках не болел против, так и за сербов не буду.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:02)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: iDEAD
А Шакири выйдет?

перед бабушкой своего албанского петуха покажет
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 23:01)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отомстили за своих позорных побратимов. Респект
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#5  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:01)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Родич по привычке обыграл Ливерпуль)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:55)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
Это вот щас чё было?

Бриташка отсосала у братушек.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  iDEAD  Череповец (Сегодня, 22:55)
  • 0
  •  (6)

А Шакири выйдет?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#2  stepanmlc   (Сегодня, 22:54)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Братушки просто красавцы!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 22:53)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это вот щас чё было? flushed smiley
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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