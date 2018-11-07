Побеждая «Реал» или получая от «Ромы»? Сегодня может решиться еврокубковая судьба ЦСКА

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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
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|4
|0
|+4
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|Атлетико
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|9
|3
|Брюгге
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|-3
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|4
|Монако
|4
|0
|0
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|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
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|7
|3
|Тоттенхэм
|4
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|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
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|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
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|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
|4
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|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
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|+4
|5
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|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
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|1
|+2
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|4
|Локомотив
|4
|0
|0
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|0
|4
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|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
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|1
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|7
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|Бенфика
|3
|1
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|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|3
|0
|1
|1
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|-6
|1
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Побеждая «Реал» или получая от «Ромы»? Сегодня может решиться еврокубковая судьба ЦСКА
В Риме ЦСКА не наиграл на безнадёжный разгром, но получил 0:3 и должен был вспомнить о своём реальном месте в европейском футболе. Хотя где оно, это место, если ты побеждаешь «Реал», спасаешься в Пльзени и влетаешь «Роме»? Игра с итальянской командой в «Лужниках», скорее всего, ответит на этот вопрос, а также прояснит турнирные перспективы.
Сами видите, победа делает ЦСКА серьёзным бойцом за плей-офф, а поражение от него отцепляет.
Островок здравого смысла в бредовом УЕФАшном море
Перед началом Лиги чемпионов коллега Иван Долинин уже выражал праведный гнев и искреннее удивление тем, что УЕФА пихала в специально созданный ранний слот матчи каких угодно клубов, но только не российских. Ладно бы не ставили гостевые – допустим, мы готовы запастись кофе и ходить умываться каждые 10 минут ради игры наших команд. Но чёрт побери, даже домашние матчи они ставили на поздний слот, в 22 (!) часа по местному времени. А в Западной Европе спокойно играли на 2 часа раньше.
Переход Европы на зимнее время изменил ситуацию в лучшую сторону: наконец матч российской команды начнётся в первом слоте, однако уже в 21 час по местному времени. Однако и гостевые игры будут начинаться позднее. Выдержат не все москвичи, не говоря уж о жителях других часовых поясов нашей необъятной родины. Было бы здорово найти работника из Калининграда.
Молодёжь получила признание. И Набабкин тоже!
Перед Станиславом Черчесовым необходимость каждое утро переться на работу не стоит, поэтому игры ЦСКА он без проблем смотрит и со стадиона, и в повторе. И наконец-то кое-кого разглядел. Месяц назад главный тренер сборной говорил о том, что Чалову надо сначала проявить себя в молодёжной сборной. Но сейчас, после непрохода команды на Евро, позвал Фёдора и Ильзата Ахметова. Но в принципе ничего нелогичного тут нет: эта парочка, несмотря на поражение, себя проявила.
Ильзат рассказал, что новости о вызове в сборную даже не поверил, был в шоке. Чалов, конечно, лучший бомбардир чемпионата, но Ахметов со своей ролью справляется, в принципе, не хуже. Хотя играть нижнего опорного ему трудно, но позиции ближе к атаке в ЦСКА заняты Влашичем и Дзагоевым. Тем не менее, Ахметов уже стал ключевым игроком и удивил спокойствием и качеством в матче с «Реалом». Однако первая игра с «Ромой» ему и многим партнёрам не удалась.
Но если вызов Ахметова с Чаловым напрашивался (как и невызов Облякова, пока не дотягивающего до партнёров), то наличие в списке Кирилла Набабкина поразило. Нет, дело не в уровне Кирилла, вызываются же в сборную на постоянной основе Камболов, Заболотный. Просто приглашение 32-летнего игрока, который никогда не входил в обойму тренера, не сделал невероятного рывка вперёд и последний раз играл за сборную 5 лет назад – решение нетипичное.
При этом Черчесов заявляет, что рассматривает Кирилла как правого защитника, но если бы его расценивали так и в ЦСКА, то Набабкин уже давно превратился бы в Чепчугова. Позиции Фернандеса выглядят незыблемыми. Матч с Германией хоть и товарищеский, но явно не повод для экспериментов. Разве что игра со шведами не будет ничего значить, тогда Марио можно дать отдохнуть. Но в любом случае, вышеупомянутая троица должны сыграть против «Ромы» с новыми эмоциями. Сборная нынче – это почётно.
Многострадальный Абель, железный Марио
Раз уж завели речь о Фернандесе, то нельзя не вспомнить удар, который по неосторожности нанёс ему партнёр по сборной Константин Рауш.
К счастью, Марио всё стерпел, матч доиграл и на «Рому» тоже выйдет. А вот многострадальному Абелю Эрнандесу хватило одного недолгого выхода на замену, чтобы лишить себя удовольствия поиграть в ноябрьской России. Уругваец опять займётся своим основным занятием по жизни – восстановлением, а каким долгим оно будет, не знает пока даже тренер.
Акинфеев возвращается. Очень разговорчивым
Зато в состав возвращается капитан, который в России привык к тому, что судьи терпят, подвёл команду и оставил её без основного голкипера на римский матч. Помазун сыграл нормально: скорее всего, те 3 мяча пропустил бы и Акинфеев. Но здесь приходится говорить и об уверенности партнёров по защите, которой неопытный голкипер не добавлял.
Мы привыкли к Игорю как к нелюдимому и необщительному человеку, но в последнее время его прямо прорвало как Дзюбу в лучшие времена. После увлекательного диалога с арбитром Овидиу Хэцэганом он сходил на часовые интервью к человеку, которого «Ростов» не хотел пускать на свою арену. До Ольги Бузовой в этом же шоу, конечно, далеко, но к миллиону просмотров подбирается.
А вчера Игорь собственной персоной явился на пресс-конференцию.
Думается, после такого периода Акинфеев возьмёт обет молчания до конца сезона, но главное, чтобы он заставил замолчать на поле «Лужников» Эдина Джеко и партнёров.
Гончаренко опасался, что после победы над «Реалом» команда закончится. Не зря
Победа над «Реалом» погрузила молодую банду Гончаренко в атмосферу полной снисходительности: спартаковские болельщики возмущаются тем, что никто не пишет о проблемах ЦСКА. Все только твердят про издержки роста, строительство новой команды, неопытность игроков.
ЦСКА не находится под прессом ожиданий и давления, а, главное, в клубе никак нельзя представить происходящие в «Спартаке» скандалы и цирк, расположившийся прямо в зале для пресс-конференций. Но нельзя игнорировать тот факт, что после победы над «Реалом» ЦСКА в 6 матчах обыграл только «Анжи», «Ромой» был разгромлен, а также проиграл двум конкурентам дома.
Виктор Гончаренко не просто так вспоминал сразу после игры с «Реалом» победу его БАТЭ над «Баварией»: «Это был конец той команды». Предвидеть спад после триумфа тренер смог, а вот предотвратить – скорее нет. Сейчас же просто необходимо начать снова подниматься в гору, как это сделала «Рома» после провального начала сезона. После ЦСКА «волки» сыграли вничью с «Фиорентиной» и «Наполи», что в принципе тоже неплохо, спад не прослеживается.
«Рома» похожа на ЦСКА
Нет, ЦСКА не выходил в полуфинал Лиги чемпионов, а Роман Бабаев хоть и почти тёзка Рамона Мончи, но совсем другой менеджер. Однако «Рома» перед началом сезона тоже сильно обновилась и омолодилась. Она вроде бы начинает строить свой стадион: ЦСКА хоть и прошёл этот период, но финансовые последствия чувствуются до сих пор.
Отличие в том, что обновление ЦСКА всё-таки было вынужденным, а уходы опытных игроков из «Ромы» (Строотман, Наингголан) продиктованы взглядами Мончи и политикой президента Палотты по омоложению состава и становлению клуба как бизнес-проекта. Но пусть «Рома» и ЦСКА проекты разных уровней, схожие черты угадываются.
Зачем «Лужники» – вопрос первый
Работу метро и МЦК продлили на час - главное, чтобы ни на эскалаторах, ни где-либо ещё никто из болельщиков не пострадал, как в Риме. Ещё раз хочется пожелать здоровья покалечившимся болельщикам красно-синих.
По матчу с «Реалом» вопрос о надобности привлечения главной арены страны не стоял: народ проголосовал ногами. По «Роме» пока всё тоже звучит неплохо: за день до игры сообщалось о реализации 57 тысяч билетов. Ясное дело, сыграла свою роль и пакетная продажа, но если «Лужники» заполнятся хотя бы на 50 тысяч зрителей, эксперимент можно будет снова считать успешным, а игрокам будет легче превратить достойную игру в какой-то более радостный счёт, чем 0:3.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Global Look Press
Сами видите, победа делает ЦСКА серьёзным бойцом за плей-офф, а поражение от него отцепляет.
Островок здравого смысла в бредовом УЕФАшном море
Перед началом Лиги чемпионов коллега Иван Долинин уже выражал праведный гнев и искреннее удивление тем, что УЕФА пихала в специально созданный ранний слот матчи каких угодно клубов, но только не российских. Ладно бы не ставили гостевые – допустим, мы готовы запастись кофе и ходить умываться каждые 10 минут ради игры наших команд. Но чёрт побери, даже домашние матчи они ставили на поздний слот, в 22 (!) часа по местному времени. А в Западной Европе спокойно играли на 2 часа раньше.
Переход Европы на зимнее время изменил ситуацию в лучшую сторону: наконец матч российской команды начнётся в первом слоте, однако уже в 21 час по местному времени. Однако и гостевые игры будут начинаться позднее. Выдержат не все москвичи, не говоря уж о жителях других часовых поясов нашей необъятной родины. Было бы здорово найти работника из Калининграда.
Молодёжь получила признание. И Набабкин тоже!
Перед Станиславом Черчесовым необходимость каждое утро переться на работу не стоит, поэтому игры ЦСКА он без проблем смотрит и со стадиона, и в повторе. И наконец-то кое-кого разглядел. Месяц назад главный тренер сборной говорил о том, что Чалову надо сначала проявить себя в молодёжной сборной. Но сейчас, после непрохода команды на Евро, позвал Фёдора и Ильзата Ахметова. Но в принципе ничего нелогичного тут нет: эта парочка, несмотря на поражение, себя проявила.
Ильзат рассказал, что новости о вызове в сборную даже не поверил, был в шоке. Чалов, конечно, лучший бомбардир чемпионата, но Ахметов со своей ролью справляется, в принципе, не хуже. Хотя играть нижнего опорного ему трудно, но позиции ближе к атаке в ЦСКА заняты Влашичем и Дзагоевым. Тем не менее, Ахметов уже стал ключевым игроком и удивил спокойствием и качеством в матче с «Реалом». Однако первая игра с «Ромой» ему и многим партнёрам не удалась.
Но если вызов Ахметова с Чаловым напрашивался (как и невызов Облякова, пока не дотягивающего до партнёров), то наличие в списке Кирилла Набабкина поразило. Нет, дело не в уровне Кирилла, вызываются же в сборную на постоянной основе Камболов, Заболотный. Просто приглашение 32-летнего игрока, который никогда не входил в обойму тренера, не сделал невероятного рывка вперёд и последний раз играл за сборную 5 лет назад – решение нетипичное.
При этом Черчесов заявляет, что рассматривает Кирилла как правого защитника, но если бы его расценивали так и в ЦСКА, то Набабкин уже давно превратился бы в Чепчугова. Позиции Фернандеса выглядят незыблемыми. Матч с Германией хоть и товарищеский, но явно не повод для экспериментов. Разве что игра со шведами не будет ничего значить, тогда Марио можно дать отдохнуть. Но в любом случае, вышеупомянутая троица должны сыграть против «Ромы» с новыми эмоциями. Сборная нынче – это почётно.
Многострадальный Абель, железный Марио
Раз уж завели речь о Фернандесе, то нельзя не вспомнить удар, который по неосторожности нанёс ему партнёр по сборной Константин Рауш.
Сердце кровью обливается, когда русские парни убивают друг друга pic.twitter.com/CYrlsAgfRp— #ВГИК (@vgikofficial) November 3, 2018
К счастью, Марио всё стерпел, матч доиграл и на «Рому» тоже выйдет. А вот многострадальному Абелю Эрнандесу хватило одного недолгого выхода на замену, чтобы лишить себя удовольствия поиграть в ноябрьской России. Уругваец опять займётся своим основным занятием по жизни – восстановлением, а каким долгим оно будет, не знает пока даже тренер.
Акинфеев возвращается. Очень разговорчивым
Зато в состав возвращается капитан, который в России привык к тому, что судьи терпят, подвёл команду и оставил её без основного голкипера на римский матч. Помазун сыграл нормально: скорее всего, те 3 мяча пропустил бы и Акинфеев. Но здесь приходится говорить и об уверенности партнёров по защите, которой неопытный голкипер не добавлял.
Мы привыкли к Игорю как к нелюдимому и необщительному человеку, но в последнее время его прямо прорвало как Дзюбу в лучшие времена. После увлекательного диалога с арбитром Овидиу Хэцэганом он сходил на часовые интервью к человеку, которого «Ростов» не хотел пускать на свою арену. До Ольги Бузовой в этом же шоу, конечно, далеко, но к миллиону просмотров подбирается.
А вчера Игорь собственной персоной явился на пресс-конференцию.
Думается, после такого периода Акинфеев возьмёт обет молчания до конца сезона, но главное, чтобы он заставил замолчать на поле «Лужников» Эдина Джеко и партнёров.
Гончаренко опасался, что после победы над «Реалом» команда закончится. Не зря
Победа над «Реалом» погрузила молодую банду Гончаренко в атмосферу полной снисходительности: спартаковские болельщики возмущаются тем, что никто не пишет о проблемах ЦСКА. Все только твердят про издержки роста, строительство новой команды, неопытность игроков.
ЦСКА не находится под прессом ожиданий и давления, а, главное, в клубе никак нельзя представить происходящие в «Спартаке» скандалы и цирк, расположившийся прямо в зале для пресс-конференций. Но нельзя игнорировать тот факт, что после победы над «Реалом» ЦСКА в 6 матчах обыграл только «Анжи», «Ромой» был разгромлен, а также проиграл двум конкурентам дома.
Виктор Гончаренко не просто так вспоминал сразу после игры с «Реалом» победу его БАТЭ над «Баварией»: «Это был конец той команды». Предвидеть спад после триумфа тренер смог, а вот предотвратить – скорее нет. Сейчас же просто необходимо начать снова подниматься в гору, как это сделала «Рома» после провального начала сезона. После ЦСКА «волки» сыграли вничью с «Фиорентиной» и «Наполи», что в принципе тоже неплохо, спад не прослеживается.
«Рома» похожа на ЦСКА
Нет, ЦСКА не выходил в полуфинал Лиги чемпионов, а Роман Бабаев хоть и почти тёзка Рамона Мончи, но совсем другой менеджер. Однако «Рома» перед началом сезона тоже сильно обновилась и омолодилась. Она вроде бы начинает строить свой стадион: ЦСКА хоть и прошёл этот период, но финансовые последствия чувствуются до сих пор.
Отличие в том, что обновление ЦСКА всё-таки было вынужденным, а уходы опытных игроков из «Ромы» (Строотман, Наингголан) продиктованы взглядами Мончи и политикой президента Палотты по омоложению состава и становлению клуба как бизнес-проекта. Но пусть «Рома» и ЦСКА проекты разных уровней, схожие черты угадываются.
Зачем «Лужники» – вопрос первый
Работу метро и МЦК продлили на час - главное, чтобы ни на эскалаторах, ни где-либо ещё никто из болельщиков не пострадал, как в Риме. Ещё раз хочется пожелать здоровья покалечившимся болельщикам красно-синих.
По матчу с «Реалом» вопрос о надобности привлечения главной арены страны не стоял: народ проголосовал ногами. По «Роме» пока всё тоже звучит неплохо: за день до игры сообщалось о реализации 57 тысяч билетов. Ясное дело, сыграла свою роль и пакетная продажа, но если «Лужники» заполнятся хотя бы на 50 тысяч зрителей, эксперимент можно будет снова считать успешным, а игрокам будет легче превратить достойную игру в какой-то более радостный счёт, чем 0:3.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Global Look Press
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