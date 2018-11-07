"Локомотив" потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Новости партнеров

"Локомотив" потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф

"Локомотив" проиграл "Порту" в четвертом матче Лиги чемпионов подряд.

Лига чемпионов

Группа D

4-й тур

Порту Португалия – Локомотив Россия 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 2 Эррера, 2:0 – 42 Марега, 2:1 – 59 Фарфан, 3:1 – 67 Корона.

"Порту" – Касильяс, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Эдер Милитао, Марега, Эррера, Корона (Эрнани, 77), Оливер Торрес, Браими (Отавио, 68), Данилу Перейра.
"Локомотив" – Гильерме, Чорлука, Хеведес, Идову, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Фарфан, 46), Эдер (Смолов, 71).

Предупреждения: Чорлука (3), Фелипе (48), Эдер Милитао (61), Отавио (84).
Теги: Локомотив Порту
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#47  zloy   (Сегодня, 01:27)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Барселона»
уровень нашей лиги(((
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#46  alex-1958   (Сегодня, 01:25)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Zamba
Цитата: SPV 77
А как называются эти команды призраки?

любая московская команда

конечно бомжи воняют отдельно
Регистрация: 4.02.2017 [жалоба]
#45  FanAttack  Москва (Сегодня, 01:23)
  • +1
  •  (1)

Куда катится наша лига если мы уже даже ср*ному Порту не конкуренты...
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#44  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 01:22)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Локомотив очевидно слабейшая команда в этой лиге чемпионов. По результатам прошлого сезона в еврокубках ничего и не ждал от них ,но такого позора не ожидал.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#43  alex-1958   (Сегодня, 01:22)
  • +1
  •  (1)
online

во набрало ход ЖЕЛЕЗО
Регистрация: 4.02.2017 [жалоба]
#42  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:21)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно результатом не доволен, но снова боролись, создавали моменты и не реализовывали их.
Ману в обоих матчах с Порту больше вредил, очень не предсказуемый игрок.
Если в след. пробьемся в ЛЧ, то нужно усиливать все позиции, но особенно фланги обороны.
Теперь можно уже играть ради удовольствия, и хотя бы обыграть или турок или немцев.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#41  Конек   (Сегодня, 01:21)
  • 0
  •  (2)
online

Паровозы решили мясной рекорд побить что-ли? 0-0-6 и 1-18 если кто забыл
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#40  suarez   (Сегодня, 01:18)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit4ik
не благодари My Webpage

Не там другое что-то играло. Спасибо.

Цитата: acetophenon
Вот!

Ну, под эту самбу я в начальной школе танцевал. Тоже не то совсем. Спасибо.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#39  Antip7   (Сегодня, 01:16)
  • 0
  •  (0)

Цитата: капля никотина
Будущий первый номер сборной России два филигранных между ног пустил. Или там больше просвистело, через распахнутый тамбУр???

С такой защитой повезло, что еще не больше пропустил.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#38  utekay  Россия (Сегодня, 01:16)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Росии
confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#37  капля никотина  Москва (Сегодня, 01:14)
  • +1
  •  (5)
online

Будущий первый номер сборной Росии два филигранных между ног пустил. Или там больше просвистело, через распахнутый тамбУр???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#36  utekay  Россия (Сегодня, 01:12)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ожидал от Локо и Палыча большего в ЛЧ...
Только Зенит, только Великий клуб способен в ЛЧ показать достойную игру и что-то привнести в копилку России.
Ну ещё может кони сподобятся...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#35  Riders1990  bunker (Сегодня, 01:12)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Наш уровень не стал выше.Все то же Порту и так же отгружает.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#34  Frankenstein   (Сегодня, 01:11)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Вот интересно - откуда столько злопыхателей? Неужели реально кто-то думает, что в нашем чемпионате есть сейчас команда, которая бы выиграла у Порту сейчас? Увы уже несколько лет наши команды в ЛЧ в принципе тупо спарринг-партнеры. Не обольщайтесь

Не за то отец сына бил, что играл,а за то, что отыгрывался)Ноль очков в такой группе это провал
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#33  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:10)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
А как называются эти команды призраки?

любая московская команда


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#32  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 01:10)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
SPV 77,
Название команды - призрака, Дом2 от РФПЛ, ты можешь прочесть у себя под авой.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#31  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:10)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Не тот ли журналист, который убеждал что Краснодар сыграл вничью с ЦСКА, написал сейчас заголовок 3-1, вроде как 4-1 на табло было.

Ну вот так вот! (с)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#30  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 01:10)
  • +1
  •  (1)
online

suarez,
не благодари My Webpage


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#29  SPV 77  Брянск (Сегодня, 01:08)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
а у нас - есть.

А как называются эти команды призраки?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#28  зенитовец  СССР (Сегодня, 01:07)
  • -5
  •  (5)
online

Опустили Hyperloop,
Насовали в рот залуп!
Поимели без кондомов
Кабинетных шампиньонов.
Испражнились всей толпой
И не смыли за собой.

Все имеют проводницу,
Черкизонскую блудницу.
За границей стен родных
Судей нет у них ручных.
От того и результат -
Воспален рабочий зад
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#27  sparwik53  Виктор (Сегодня, 01:06)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не тот ли журналист, который убеждал что Краснодар сыграл вничью с ЦСКА, написал сейчас заголовок 3-1, вроде как 4-1 на табло было.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#26  Frankenstein   (Сегодня, 01:05)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
У "ЛОКО" ЕСТЬ ШАНСЫ НА ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ. 16 ЛЕТ НАЗАД ВСЁ БЫЛО ЕЩЁ ХУЖЕ


Разгром в Стамбуле, поражение от "Шальке" на последних минутах и обидные ноль очков в поединке с "Порту" — пока первая за 15 лет Лига чемпионов для чемпиона России выглядит удручающе.

"Локомотив" проиграл всем своим конкурентам и осел на последнем месте в группе.Однако при этом железнодорожники не потеряли шансов на выход из группы. В этом абсолютно уверен главный тренер Юрий Сёмин.Тренер прав — выйти из группы действительно можно даже с семью очками. Причём это успешно демонстрировал сам "Локомотив" 16 лет назад.Лига чемпионов сезона 2002/2003 начиналась для "Локомотива" немногим лучше нынешней. Поражение от "Галатасарая" на выезде — проходили. Ноль голов во втором матче — знакомо. Обидное поражение от лидера группы со счётом 1:3 — комбо!"Локомотив" начинал тот розыгрыш Лиги чемпионов точно так же, с поправкой на то, что во втором матче была ничья, а не поражение. Но тогда красно-зелёные и в четвёртой игре не смогли победить — проиграли всё той же "Барселоне". То есть после четырёх игр у "Локомотива" было всего одно очко в активе. Сейчас — ноль после трёх.Зато в последних двух турах железнодорожники вырвали победу у "Галатасарая" и "Брюгге" и выбрались из группы со второго места.Сейчас "Локо" наконец-то набрал ход в чемпионате России: команда выиграла пять матчей подряд и взобралась на второе место в турнирной таблице.Это может показаться невероятным или даже мистическим, но в 2002-м году — во время борьбы за вторую строчку в группе ЛЧ — "Локомотив" выдал аналогичную серию из пяти побед подряд, включая "золотой матч" с ЦСКА, что в итоге принесло команде Юрия Сёмина (ну а кого ещё?) чемпионство.То есть Сёмин действительно знает, что говорит. Выходить из группы можно и нужно. "Локомотив" на ходу и способен лететь по рельсам, снося преграды. Разыгрались Миранчуки, у Антона вообще шесть голов в четырёх играх, немного успокоился Фернандеш, Эдер намерен насолить португальцам. Всё в руках "Локо".Лига чемпионов, четвёртый тур."Порту" — "Локомотив"6 ноября, 23:00
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#25  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 01:04)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот интересно - откуда столько злопыхателей? Неужели реально кто-то думает, что в нашем чемпионате есть сейчас команда, которая бы выиграла у Порту сейчас? Увы уже несколько лет наши команды в ЛЧ в принципе тупо спарринг-партнеры. Не обольщайтесь
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#24  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 01:04)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
SPV 77,
Цитата: SPV 77
Цитата: acetophenon
"Локомотив" - ф/к средней руки.

А у нас нет других в РПЛ пока к сожалению

Это у вас нет, а у нас - есть.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#23  Antip7   (Сегодня, 01:04)
  • +1
  •  (3)

Напомните мне, когда Спартак выигрывал у "средней руки" в последний раз?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#22  boralex  саратов (Сегодня, 01:04)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну и хорош в ЕК позориться... Ничего не выходит.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#21  waldemar  воронеж (Сегодня, 01:03)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ГЕРПИСУ,ПЕТУШКУ лучше молчать,ЧЕМ ГОВОРИТЬ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#20  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 01:03)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suarez
А что за мелодия играла сегодня на стадионе Порту когда голы забивали?
Хочу на телефон поставить.

Самба какая-то. ИМхо, самби ди жанейро.
Вот!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#19  SPV 77  Брянск (Сегодня, 01:03)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
"Локомотив" - ф/к средней руки.

А у нас нет других в РПЛ пока к сожалению
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#18  капля никотина  Москва (Сегодня, 01:02)
  • +2
  •  (6)
online

Удивительная беспомощность
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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