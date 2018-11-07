Юрий Семин: Лига чемпионов не прощает даже малейшие ошибки

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|4
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|9
|3
|Брюгге
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|4
|4
|Монако
|4
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
|3
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|3
|Бенфика
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|Янг Бойз
|3
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Юрий Семин: Лига чемпионов не прощает даже малейшие ошибки
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Порту" (1:4).
– Хочу поздравить "Порту" с победой. Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок. Основное – нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Игроки "Порту" – особенно атакующая тройка – в скорости явно превосходили нас.
– Замена Фернандеша связана с повреждением?
– Она не связана с травмой. Она связана с ведением игры. Мы посчитали, что нужно его поменять.
– Почему вы решили выпустить Смолова не в пару к Эдеру, а вместо него?
– Количество нападающих не определяет остроту игры. Ее определяют другие вещи. Если бы у нас было тотальное преимущество во владении мячом, тогда да. А в данном случае я смысла не видел.
– В четырех матчах Лиги чемпионов у вас были разные сочетания центральных защитников. Это влияло на игру?
– Конечно, это влияет. Но это ситуация, которой мы не владеем. Дисквалификации Кверквелии, травмы защитников и так далее... Эти сочетания рождаются буквально накануне игр.
– Вы потеряли шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Насколько для вас важна Лига Европы?
– Мы будем продолжать борьбу, потому что любое набранное нами очко идет в таблицу коэффициентов УЕФА России. Сделаем все для продолжения борьбы в Европе.
– С чем связана плохая реализация?
– Все в комплексе. Лига чемпионов не прощает ошибок, потому что тут играют футболисты высочайшего уровня. Нас наказывали за каждую малейшую оплошность. Было несколько хороших комбинаций, во всех матчах наша атака была неплохой. Но баланса не было между атакой и обороной. Элементарные ошибки – вот и все, – сказал Семин.
– Хочу поздравить "Порту" с победой. Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок. Основное – нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Игроки "Порту" – особенно атакующая тройка – в скорости явно превосходили нас.
– Замена Фернандеша связана с повреждением?
– Она не связана с травмой. Она связана с ведением игры. Мы посчитали, что нужно его поменять.
– Почему вы решили выпустить Смолова не в пару к Эдеру, а вместо него?
– Количество нападающих не определяет остроту игры. Ее определяют другие вещи. Если бы у нас было тотальное преимущество во владении мячом, тогда да. А в данном случае я смысла не видел.
– В четырех матчах Лиги чемпионов у вас были разные сочетания центральных защитников. Это влияло на игру?
– Конечно, это влияет. Но это ситуация, которой мы не владеем. Дисквалификации Кверквелии, травмы защитников и так далее... Эти сочетания рождаются буквально накануне игр.
– Вы потеряли шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Насколько для вас важна Лига Европы?
– Мы будем продолжать борьбу, потому что любое набранное нами очко идет в таблицу коэффициентов УЕФА России. Сделаем все для продолжения борьбы в Европе.
– С чем связана плохая реализация?
– Все в комплексе. Лига чемпионов не прощает ошибок, потому что тут играют футболисты высочайшего уровня. Нас наказывали за каждую малейшую оплошность. Было несколько хороших комбинаций, во всех матчах наша атака была неплохой. Но баланса не было между атакой и обороной. Элементарные ошибки – вот и все, – сказал Семин.
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