Юрий Семин: Лига чемпионов не прощает даже малейшие ошибки

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Юрий Семин: Лига чемпионов не прощает даже малейшие ошибки

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Порту" (1:4).

– Хочу поздравить "Порту" с победой. Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок. Основное – нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Игроки "Порту" – особенно атакующая тройка – в скорости явно превосходили нас.

– Замена Фернандеша связана с повреждением?

– Она не связана с травмой. Она связана с ведением игры. Мы посчитали, что нужно его поменять.

– Почему вы решили выпустить Смолова не в пару к Эдеру, а вместо него?

– Количество нападающих не определяет остроту игры. Ее определяют другие вещи. Если бы у нас было тотальное преимущество во владении мячом, тогда да. А в данном случае я смысла не видел.

– В четырех матчах Лиги чемпионов у вас были разные сочетания центральных защитников. Это влияло на игру?

– Конечно, это влияет. Но это ситуация, которой мы не владеем. Дисквалификации Кверквелии, травмы защитников и так далее... Эти сочетания рождаются буквально накануне игр.

– Вы потеряли шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Насколько для вас важна Лига Европы?

– Мы будем продолжать борьбу, потому что любое набранное нами очко идет в таблицу коэффициентов УЕФА России. Сделаем все для продолжения борьбы в Европе.

– С чем связана плохая реализация?

– Все в комплексе. Лига чемпионов не прощает ошибок, потому что тут играют футболисты высочайшего уровня. Нас наказывали за каждую малейшую оплошность. Было несколько хороших комбинаций, во всех матчах наша атака была неплохой. Но баланса не было между атакой и обороной. Элементарные ошибки – вот и все, – сказал Семин.
Теги: Семин Локомотив Порту
Сегодня, 08:37
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9
(1)
#9  Kostik   (Сегодня, 10:42)
  • -1
  •  (1)
online

Португальцы опять за порту играли, надежда их не покидает)
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 10:29)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Там Сухина не рулит.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 10:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зато Смолова,поляка и немца прикупили.А что днари на уровне ЛЧ не беда.Федян за год мяча три забьет,игрок одной команды.И не ошибка решила исход,а то что Локо с таким составом и в прошлом году со скрипом в ЛЕ выходил в ПО,проиграв Шерифу.А тут не Шерифы,тут нормальные команды,а Миранчуки при всем к ним уважении даже близко не Аршавины или молодые Дзагоевы.Абсолютно средние игроки внутреннего потребления.Что до Фернандеша то человек выбивает контракт,при котором будет обузой,выпускать его в поле это уже идиотизм.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  sergey3709   (Сегодня, 09:43)
  • 0
  •  (2)
online

Наши клубы не готовы играть в таком режиме,вот и все.
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#5  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 09:33)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Палыч, нахер Фернандеша с такой игрой - пусть контракт себе в дубле выбивает
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 09:22)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Он_вам_не_димон
Плюсану, ибо весь расийский футбол это сплошной цирк

Спасибо. Кот уже ни хера не видел. Раненый зверь , был опаснее всего. Зажатый в угол кот превращался в тигра.. Друзья , пожалейте его. Лежала разорванная напрочь ерунда. В Москве кот чувствовал себя как рыба в воде чужой.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 09:11)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Не хер писдеть. Только Зенит способен поддержать реномэ России. Твари с минусами уже наизготовку?

Плюсану, ибо весь расийский футбол это сплошной цирк
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 09:06)
  • +3
  •  (9)
online

Не хер писдеть. Только Зенит способен поддержать реномэ России. Твари с минусами уже наизготовку?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 08:52)
  • +3
  •  (3)

Главная ошибка ,Юрий Павлович, это селекционная работа под ЛЧ.Посмотрите кого приобрел ЛОКО и все станет ясно.ЛЧ это не первенство пионерлагеря, отсюда и такой результат.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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