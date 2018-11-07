Юрий Семин: Лига чемпионов не прощает даже малейшие ошибки

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Порту" (1:4).– Хочу поздравить "Порту" с победой. Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок. Основное – нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Игроки "Порту" – особенно атакующая тройка – в скорости явно превосходили нас.– Она не связана с травмой. Она связана с ведением игры. Мы посчитали, что нужно его поменять.– Количество нападающих не определяет остроту игры. Ее определяют другие вещи. Если бы у нас было тотальное преимущество во владении мячом, тогда да. А в данном случае я смысла не видел.– Конечно, это влияет. Но это ситуация, которой мы не владеем. Дисквалификации Кверквелии, травмы защитников и так далее... Эти сочетания рождаются буквально накануне игр.– Мы будем продолжать борьбу, потому что любое набранное нами очко идет в таблицу коэффициентов УЕФА России. Сделаем все для продолжения борьбы в Европе.– Все в комплексе. Лига чемпионов не прощает ошибок, потому что тут играют футболисты высочайшего уровня. Нас наказывали за каждую малейшую оплошность. Было несколько хороших комбинаций, во всех матчах наша атака была неплохой. Но баланса не было между атакой и обороной. Элементарные ошибки – вот и все, – сказал Семин.