"Барселона" обеспечила себе выход в плей-офф ЛЧ

"Барселона" сыграла вничью с "Интером (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Таким образом каталонский клуб первым в этом сезоне гарантировал себе участие в плей-офф. У "Барселоны" 10 очков, у "Интера" 7, на счету "Тоттенхэма" 4.Хотя оба конкурента еще могут догнать каталонскую команду по очкам, по дополнительным показателям "Барса" не опустится ниже второго места в группе.