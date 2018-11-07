Сержио Консейсао: даже несмотря на ужасную погоду, моя команда сыграла отлично

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау прокомментировал победу над "Локомотивом" (4:1)."Моя команда сыграла отлично, даже несмотря на ужасные погодные условия, особенно во втором тайме, когда мяч совсем не катился по полю. В этой встрече нам полностью удалось выполнить план на игру. "Локомотив" хорошая команда, но сегодня были сильнее", – сказал Консейсау.