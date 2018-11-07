Тьерри Анри: счет 4:0 абсолютно не отражает хода игры - первые три гола мы привезли себе сами

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Тьерри Анри: счет 4:0 абсолютно не отражает хода игры - первые три гола мы привезли себе сами

Наставник "Монако" Тьерри Анри поделился мнением о поражении от "Брюгге" (0:4).

"Этот счет не отражает того, что на самом деле происходило в матче. Первые три гола мы сами себе привезли. Меня беспокоит то, что если что-то идет не в нашу пользу, мы сдаемся.

Мы пропустили три гола за 12 минут, это тяжелый удар. В еврокубках, если ты не наказываешь соперника, он наказывает тебя", – сказал Анри.

L’Equipe
Теги: Анри Монако Брюгге
Сегодня, 10:13
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#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:18)
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online

Да все нормально. Стартовал с влетов всем и вся, Оно само , канеш.... Рыбаловцу не до Монаки= ему бы на волю.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  Rasmuz   (Сегодня, 10:58)
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online

Оно само сломалось.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:53)
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online

Так оно всегда же так - само.....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Sergeevich   (Сегодня, 10:42)
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Болеет за:
«Зенит»
laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 10:28)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да, правильнее было бы 0-6
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:17)
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Болеет за:
ЦСКА
Да какая разница сколько привезли 3 гола или один. Счет на табло, он еще и разгромный, да на своем поле. Какие то детские отмазы. Не понимаю я этого...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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