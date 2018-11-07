Тьерри Анри: счет 4:0 абсолютно не отражает хода игры - первые три гола мы привезли себе сами

Наставник "Монако" Тьерри Анри поделился мнением о поражении от "Брюгге" (0:4)."Этот счет не отражает того, что на самом деле происходило в матче. Первые три гола мы сами себе привезли. Меня беспокоит то, что если что-то идет не в нашу пользу, мы сдаемся.Мы пропустили три гола за 12 минут, это тяжелый удар. В еврокубках, если ты не наказываешь соперника, он наказывает тебя", – сказал Анри.