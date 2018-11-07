Федор Смолов впервые в своей карьере сыграл в Лиге чемпионов

Форвард "Локомотива" Федор Смолов вчера на 71-й минуте вышел на поле в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:4).Для россиянина этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов. Первый матч "Локо" в турнире он пропустил из-за дисквалификации, позже выбыл на месяц из-за травмы.