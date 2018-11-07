Мануэл Фернандеш: приложим все свои силы, чтобы попасть в Лигу Европы

Хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал поражение от "Порту" (1:4)."Соперник и в этот раз забил нам быстрый гол. Понимали, что они будут еще опаснее на своем поле. К сожалению, мы потеряли шансы на выход в плей-офф. Но у нас остались два матча и возможность попасть в Лигу Европы. Приложим все усилия для этого", — сказал португалец.