"Локомотиву" ещё есть куда падать. Худшие выступления наших клубов в Лиге Чемпионов

Московский "Локомотив" вчера проиграл очередной матч в этом розыгрыше Лиги Чемпионов - это поражение стало четвёртым подряд. У действующего чемпиона страны нет в активе ни одного очка, а на два забитых мяча приходится 11 пропущенных. Вспоминаем другие самые ужасные еврокубковые сезоны российских команд.Это, конечно, небольшая условность: этот европейский сезон в исполнении "железнодорожников" заслуживает никак не последнего места в нашем скромном чарте. На данный момент тянет на полноценное второе, - а может, в теории, претендовать и на лидерство.Но торопиться мы не можем. "Локомотиву" остаётся провести ещё два матча, так что шансы у "красно-зелёных" окончательно не опозориться пока остаются. Правда, некоторых результатов москвичи уже достигли - например, стали второй командой в истории, вылетевшей из Лиги Чемпионов уже после четвёртого тура. Рекорды в Европе - это вообще про наш футбол. Сначала Игорь Акинфеев, теперь "железнодорожники" всем составом...На данный момент у "красно-зелёных" ноль очков, всего лишь два забитых гола против пропущенных (!) 11 и абсолютная безнадёга в игровом плане. Если идти по таблице: "Галатасарай" располагается на третьем месте с четырьмя очками, "Шальке" идёт выше с 8, ну и у лидирующего "Порту" 10.Победа в двух оставшихся матчах, конечно, все исправит, выступление не будет выглядеть совсем уж катастрофическим, но только кто сейчас в это поверит?"Армейцы" в Лиге Чемпионов при Леониде Слуцком - совершенно отдельная песня. Траурная и заунывная. Неизвестно, что происходило в команде, но ЦСКА, который на тот момент мог совершенно здорово играть во внутреннем чемпионате, менялся до неузнаваемости буквально за пару дней. Неготовность к давлению, бесконечные ошибки, даже от вполне опытных игроков, продлили на несколько лет серию Акинфеева, а самим "армейцам" существенно подпортили репутацию.Сезон 2013/2014 не стал исключением. Внутренний чемпионат "армейцы" выиграли, но групповой этап ЛЧ провели просто ужасно. В группе с "красно-синими" оказались "Бавария", "Манчестер Сити" и "Виктория" Пльзень - если от матчей с двумя первым вряд ли кто-то ожидал чего-нибудь хорошего, то чехов "армейцы" были просто обязаны обходить.В итоге перед заключительной очной встречей с "Викторией" на чужой территории у ЦСКА была одна-единственная победа - как раз над Пльзенью. ЦСКА повел в счете, но в итоге уступил команде, которую никто и всерьез не воспринимал до начала турнира, и пролетел даже мимо Лиги Европы.Народная команда в Лиге Чемпионов в конце нулевых - начале десятых годов была зрелищем довольно редким. Это, в принципе, было вполне справедливо - "Санкт-Галленов" всякого рода хватало и в Лиге Европы. Выше даже забираться не следовало.Но "Спартак" во главе с Валерием Карпиным умудрился взять "серебро" чемпионата и получил шанс показать себя на большой европейской арене. Получилось так, как обычно получалось у "красно-белых" в те годы.В группе с "Барселоной", "Селтиком" и "Бенфикой" москвичи одержали только одну победу - над португальцами. Остальные пять матчей проиграли. Разница мячей получилась не совсем унизительной - "Спартак" вообще тогда играл очень задорно, пусть проигрывал, но забивал - 7:14. Кошмаров на манер 0:7 тогда не случалось.Тот розыгрыш для россиян был особенным по двум причинам - во-первых, чемпион страны получил возможность наконец-то выйти в группой этап напрямую, во-вторых, финал проводился в Москве - на еще не отреставрированных Лужниках.Но "армейцы" о финале даже и помечтать, наверное, не успели. Причем о финале не только Лиги Чемпионов, но и кубка УЕФА. Попав в одну группу с "Интером", "Фенербахче" и "ПСВ", ЦСКА не одержал ни одной победы - лишь однажды зацепился за ничью, - а все остальные встречи проиграл. Разница мячей получилась, кстати, такая же, как и у "Спартака", о которым мы говорили чуть выше - 7:14.Единственным положительным моментом тогда оказалась игра Вагнера Лава, наколотившего несколько мячей в группе. Все остальное - мрак и никаких шансов.Легендарное выступление "красно-белых" в Лиге Чемпионов. Про него стараются забыть уже несколько поколений болельщиков, но зловредные поклонники других российских клубов с большой охотой напоминают о "тех самых 1:18".Тогда и Лига Чемпионов была другая - групповой этап растягивался на две стадии. Ужас с "красно-белыми" приключился именно на первой: после неё "Спартак" вылетел и закончил своё выступление в еврокубках."Валенсия", "Базель" и "Ливерпуль" соперничали со "Спартаком" в тот раз. Москвичи не сумели набрать ни одного очка - все шесть игр они проиграли. Кроме того, российский клуб добился совершенно ужасающего соотношения забитых и пропущенных голов - 1:18. Даже нынешнему "Локомотиву" будет сложно переплюнуть такой показатель: хотя, судя по всему, "железнодорожники" очень стараются.