"Локомотиву" ещё есть куда падать. Худшие выступления наших клубов в Лиге Чемпионов

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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"Локомотиву" ещё есть куда падать. Худшие выступления наших клубов в Лиге Чемпионов

Московский "Локомотив" вчера проиграл очередной матч в этом розыгрыше Лиги Чемпионов - это поражение стало четвёртым подряд. У действующего чемпиона страны нет в активе ни одного очка, а на два забитых мяча приходится 11 пропущенных. Вспоминаем другие самые ужасные еврокубковые сезоны российских команд.

"Локомотиву" ещё есть куда падать. Худшие выступления наших клубов в Лиге Чемпионов

5. "Локомотив" - 2018/2019

Это, конечно, небольшая условность: этот европейский сезон в исполнении "железнодорожников" заслуживает никак не последнего места в нашем скромном чарте. На данный момент тянет на полноценное второе, - а может, в теории, претендовать и на лидерство.

Но торопиться мы не можем. "Локомотиву" остаётся провести ещё два матча, так что шансы у "красно-зелёных" окончательно не опозориться пока остаются. Правда, некоторых результатов москвичи уже достигли - например, стали второй командой в истории, вылетевшей из Лиги Чемпионов уже после четвёртого тура. Рекорды в Европе - это вообще про наш футбол. Сначала Игорь Акинфеев, теперь "железнодорожники" всем составом...

На данный момент у "красно-зелёных" ноль очков, всего лишь два забитых гола против пропущенных (!) 11 и абсолютная безнадёга в игровом плане. Если идти по таблице: "Галатасарай" располагается на третьем месте с четырьмя очками, "Шальке" идёт выше с 8, ну и у лидирующего "Порту" 10.

Победа в двух оставшихся матчах, конечно, все исправит, выступление не будет выглядеть совсем уж катастрофическим, но только кто сейчас в это поверит?

4. ЦСКА - 2013/2014

"Армейцы" в Лиге Чемпионов при Леониде Слуцком - совершенно отдельная песня. Траурная и заунывная. Неизвестно, что происходило в команде, но ЦСКА, который на тот момент мог совершенно здорово играть во внутреннем чемпионате, менялся до неузнаваемости буквально за пару дней. Неготовность к давлению, бесконечные ошибки, даже от вполне опытных игроков, продлили на несколько лет серию Акинфеева, а самим "армейцам" существенно подпортили репутацию.


Сезон 2013/2014 не стал исключением. Внутренний чемпионат "армейцы" выиграли, но групповой этап ЛЧ провели просто ужасно. В группе с "красно-синими" оказались "Бавария", "Манчестер Сити" и "Виктория" Пльзень - если от матчей с двумя первым вряд ли кто-то ожидал чего-нибудь хорошего, то чехов "армейцы" были просто обязаны обходить.

В итоге перед заключительной очной встречей с "Викторией" на чужой территории у ЦСКА была одна-единственная победа - как раз над Пльзенью. ЦСКА повел в счете, но в итоге уступил команде, которую никто и всерьез не воспринимал до начала турнира, и пролетел даже мимо Лиги Европы.

3. "Спартак" - 2013/2013

Народная команда в Лиге Чемпионов в конце нулевых - начале десятых годов была зрелищем довольно редким. Это, в принципе, было вполне справедливо - "Санкт-Галленов" всякого рода хватало и в Лиге Европы. Выше даже забираться не следовало.

Но "Спартак" во главе с Валерием Карпиным умудрился взять "серебро" чемпионата и получил шанс показать себя на большой европейской арене. Получилось так, как обычно получалось у "красно-белых" в те годы.



В группе с "Барселоной", "Селтиком" и "Бенфикой" москвичи одержали только одну победу - над португальцами. Остальные пять матчей проиграли. Разница мячей получилась не совсем унизительной - "Спартак" вообще тогда играл очень задорно, пусть проигрывал, но забивал - 7:14. Кошмаров на манер 0:7 тогда не случалось.

2. ЦСКА - 2007/2008

Тот розыгрыш для россиян был особенным по двум причинам - во-первых, чемпион страны получил возможность наконец-то выйти в группой этап напрямую, во-вторых, финал проводился в Москве - на еще не отреставрированных Лужниках.

Но "армейцы" о финале даже и помечтать, наверное, не успели. Причем о финале не только Лиги Чемпионов, но и кубка УЕФА. Попав в одну группу с "Интером", "Фенербахче" и "ПСВ", ЦСКА не одержал ни одной победы - лишь однажды зацепился за ничью, - а все остальные встречи проиграл. Разница мячей получилась, кстати, такая же, как и у "Спартака", о которым мы говорили чуть выше - 7:14.

Единственным положительным моментом тогда оказалась игра Вагнера Лава, наколотившего несколько мячей в группе. Все остальное - мрак и никаких шансов.

1. "Спартак" - 2002/2003

Легендарное выступление "красно-белых" в Лиге Чемпионов. Про него стараются забыть уже несколько поколений болельщиков, но зловредные поклонники других российских клубов с большой охотой напоминают о "тех самых 1:18".

Тогда и Лига Чемпионов была другая - групповой этап растягивался на две стадии. Ужас с "красно-белыми" приключился именно на первой: после неё "Спартак" вылетел и закончил своё выступление в еврокубках.

"Валенсия", "Базель" и "Ливерпуль" соперничали со "Спартаком" в тот раз. Москвичи не сумели набрать ни одного очка - все шесть игр они проиграли. Кроме того, российский клуб добился совершенно ужасающего соотношения забитых и пропущенных голов - 1:18. Даже нынешнему "Локомотиву" будет сложно переплюнуть такой показатель: хотя, судя по всему, "железнодорожники" очень стараются.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Спартак Локомотив
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#3  Игорь Герасимчук  Питер (Сегодня, 14:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
Все лучшие клубы страны попали в этот список.
Зенит никогда не был и никогда не будет лучшим клубом


Эт точно. Хорошо, что Зенит не попал и надеюсь никогда не попадет в такой список " лучших" клубов.
Клуб из Санкт-Петербурга после победы над «Бордо» в Лиге Европы (2:1) обошел «Манчестер Юнайтед» и занимает 16-е место.

В текущем рейтинге расположились еще восемь клубов РПЛ: ЦСКА (30), «Краснодар» (47), «Локомотив» (50), «Динамо» (79), «Спартак» (85), «Ростов» (96), «Рубин» (119) и «Уфа» (120).

Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов.

Рейтинг определяет посев команд при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.
Регистрация: 13.08.2017 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:59)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
команда для внутреннего пользования... увы

Цитата: SergioV
Зенит никогда не был и никогда не будет лучшим клубом.

сам себя - убедил? smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  SergioV  Белгород (Сегодня, 13:41)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Все лучшие клубы страны попали в этот список.
Зенит никогда не был и никогда не будет лучшим клубом.
Спартак, ЦСКА, Локомотив, Краснодар, Рубин, Ростов - вот лучшие клубы Росси!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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