Акинфеев не лучше Помазуна, Сигурдссон лучше всех. Оценки ЦСКА за матч с «Ромой»

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|4
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|9
|3
|Брюгге
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|4
|4
|Монако
|4
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
|3
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|3
|Бенфика
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|Янг Бойз
|3
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:22
Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (1)
Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео) (1)
Вчера, 23:50
Непобедимая "Рома" или неконкурентноспособный ЦСКА? В чем причины поражений "армейцев" от "итальянцев"?
Непобедимая "Рома" или неконкурентноспособный ЦСКА? В чем причины поражений "армейцев" от "итальянцев"?
Вчера, 23:26
Стивен Джеррард: понимаю, что "Спартак" будет стараться выиграть, но меня волнует только игра нашей команды
Стивен Джеррард: понимаю, что "Спартак" будет стараться выиграть, но меня волнует только игра нашей команды
Вчера, 23:10
Сергей Хусаинов: уверен, второй гол "Ромы" забит из офсайда (3)
Сергей Хусаинов: уверен, второй гол "Ромы" забит из офсайда (3)
Вчера, 22:50
"Валенсия" без Черышева обыграла "Янг Бойз"
"Валенсия" без Черышева обыграла "Янг Бойз"
Вчера, 22:47
ЦСКА на своем поле проиграл "Роме" (72)
ЦСКА на своем поле проиграл "Роме" (72)
Вчера, 22:29
Евгений Чернов: ближайшие годы карьеры хочу связать с "Зенитом" (1)
Евгений Чернов: ближайшие годы карьеры хочу связать с "Зенитом" (1)
Вчера, 21:19
Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с "Ромой" (4)
Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с "Ромой" (4)
Вчера, 20:51
"Рома" выразила ЦСКА соболезнования в связи с инцидентом с болельщиками в римском метро
"Рома" выразила ЦСКА соболезнования в связи с инцидентом с болельщиками в римском метро
Вчера, 20:35
Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин (2)
Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин (2)
Вчера, 20:24
Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста (10)
Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста (10)
Вчера, 20:03
Стал известен стартовый состав "Ромы" на игру с ЦСКА
Стал известен стартовый состав "Ромы" на игру с ЦСКА
Вчера, 20:01
ЦСКА назвал состав на матч с "Ромой" (9)
ЦСКА назвал состав на матч с "Ромой" (9)
Вчера, 19:23
Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду (4)
Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду (4)
Вчера, 19:18
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
Вчера, 18:55
Халк и Одил Ахмедов стали чемпионами Китая (видео) (1)
Халк и Одил Ахмедов стали чемпионами Китая (видео) (1)
Вчера, 18:30
Андрей Лунев: "Зенит" еще только строится (3)
Андрей Лунев: "Зенит" еще только строится (3)
Вчера, 17:44
Леонид Федун вернулся в Москву (28)
Леонид Федун вернулся в Москву (28)
Вчера, 17:29
Гонсало Игуаин не сыграет против "Бетиса"
Гонсало Игуаин не сыграет против "Бетиса"
Вчера, 17:18
Николя Анелька будет работать с нападающими "Лилля"
Николя Анелька будет работать с нападающими "Лилля"
Вчера, 17:11
Леандро Паредес: не получал красную карточку специально (2)
Леандро Паредес: не получал красную карточку специально (2)
Вчера, 16:46
ЦСКА проиграл "Роме" в Юношеской лиге УЕФА (3)
ЦСКА проиграл "Роме" в Юношеской лиге УЕФА (3)
Акинфеев не лучше Помазуна, Сигурдссон лучше всех. Оценки ЦСКА за матч с «Ромой»
Реальная надежда на победу во встрече с «Ромой» жила минут 10: до мяча Маноласа, а также между голами Сигурдссона и удалением Магнуссона. Итальянцы не играли запредельно круто, но спокойной победили, так что Rusfootball.info скупится на хорошие оценки футболистам ЦСКА.
Акинфеев – 2.0. В Риме Помазун не вытащил те мячи, которые не вытащил бы и Акинфеев. Сегодня Игорь скорее подтвердил, что отсутствие основного вратаря не повлияло на исход первой встречи. Он в кои-то веки решил сыграть на выходе, но получилось как с Алжиром. Конечно, сыграть на выходе было трудно из-за скопления игроков, но если вратарь бросает ворота и не добирается до мяча, то он по определению неправ. Во втором мяче винить Игоря трудно, но и просто выйти со сведёнными ногами было не лучшей идеей, в случае броска в ноги шансов спасти было больше. Можно вспомнить и не очень удачное парирование удара Коларова. Брал Акинфеев сегодня только, что взял бы и Помазун.
Фернандес – б/о. Видимо, Марио тоже уверовал, что он человек из стали, и пошёл в отчаянный подкат под Коларова. Это был не только серьёзный удар по голове Марио, но и по ЦСКА. Не такой фатальный, как удаление Магнуссона, но всё же.
Обляков – 2.5. Левоногому Ване пришлось быстро перейти на правый фланг, где он умудрялся создавать опасность. Не затяни с ударом в концовке первого тайма – мог бы стать героем. А так – средний матч в роли заплатки после потери ключевого игрока.
Набабкин – 2.0. Кирилл ошибался поменьше партнёров, однако именно он отвечал за забивших голы игроков. Сначала на стандарте без вариантов упустил Маноласа, а потом неграмотно сместился в центр, где и так было достаточно народу, бросив Пеллегрини.
Бекао – 2.0. Бразилец дал много поводов вспомнить, что ЦСКА взял его в аренду чёрт знает откуда, прежде чем выставить на матчи Лиги чемпионов. В матче с «Реалом», где команда глубоко оборонялась, бразильцу было легче, но сегодня все его недостатки постоянно вскрывались. Проблема с выбором позиции, фолы, неловкость – Бекао был, пожалуй, слабейшим звеном в обороне ЦСКА.
Магнуссон – 2.0. Дважды попытался исправить ошибки партнёров и спасти опасные ситуации – в итоге оставил команду в меньшинстве. Сам «косячил» тоже достаточно, но не так много, как тот же Бекао. Отчасти из-за того, что провёл на поле меньше времени – проходной двор начался после его ухода.
Щенников – 2.5. Неожиданно для всех вышел на замену и в принципе отыграл сносно, но пробить головой всё-таки нужно было под перекладину. Пытался помогать в атаке в концовке, исполнял чуть ли не второго нападающего при атаках справа, однако не совсем понимал Чалова и партнёров. Да и в целом обессиленный ЦСКА без Ахметова и Фернандеса в меньшинстве вряд ли понимал, как можно отыграться.
Бийол – 2.5. Неплохо проявил себя в единоборствах, не забил хороший момент после углового, но ошибок хватало, а защитникам опорник помогал слабо, особенно при встрече контратак. Второй гол вызывал вопросы – Яка хоть и был при игроке, но оставил опорную зону вообще пустой.
Ахметов – 3.0. Всё-таки грех использовать Ильзата как нижнего опорника с навыками, которые он продемонстрировал по ходу голевой атаки. Протащил мяч, отдал удобную передачу под удар – круто! Однако сегодня Ахметов играл далеко не так спокойно и точно, как с «Реалом». Часто он принимал неправильные решения (к примеру, в 1-м тайме мог вывести Чалова 1 на 1, но отдал во фланг Облякову), чересчур долго возился с мячом и порой подставлял партнёров своими короткими передачами, как Бекао перед своим уходом. Ильзата не хватило на концовку, но свой потенциал (для начала, игрок старта сборной на Евро-2020) он продемонстрировать успел. Превратить бы его в мастерство.
Влашич – 3.0. На этот раз не затащил. Без фирменных попыток дриблинга, которые порой помогали выходить из-под прессинга, не обошлось, но к опасным моментам Никола сегодня почему-то почти не имел отношения. Играл менее зажато, чем партнёры, но не показал своего максимума. По ситуации именно он должен был страховать опорную зону, брошенную Бийолом перед вторым голом.
Сигурдссон – 3.5. Дело не только в голе, хотя и в нём тоже. Сегодня Арнор наконец не потерялся на поле. Да, порой побаивался ошибиться, но и проходом с ударом отметился, и отличной передачей пяткой, которая привела к супермоменту Облякова/Щенникова. Ну и про гол нельзя не сказать: первым касанием он сразу прокинул мяч мимо соперника. Любое другое решение – и никакого удара бы не было.
Чалов – 2.0. Фёдору не позавидуешь: Акинфеев постоянно запускал в его направлении длинные забросы, за которые с Маноласом и Фасио даже бороться смысла не было. Всё, что мог делать Чалов – прессинговать и мешать. Однажды он всё-таки выловил заброс Влашича, но после долгой подготовки пробил слабо в руки вратарю. В других запомнившихся эпизодах Федя уже не бил, но передачу на Хосонова он отдал ужасную, на Щенникова пропустил, как выяснилось, зря. Из положительных моментов разве что участие в лучшей комбинации встречи с пяткой Сигурдссона и ударами Облякова и Щенникова.
Чернов – 2.0. Входить в такую игру Никите было сложно, но всё-таки можно было проявить себя получше и ошибаться не с такой частотой. В принципе, стало понятно, почему в Гончаренко ставит в центр проигравшего почти всю жизнь на фланге Набабкина, а Никиту оставляет в запасе.
Хосонов – 2.5. За прошлый выход на замену Хетагу досталось даже в интервью главного тренера. Сегодня он не потерялся на поле, а мог бы и стать героем, сыграй в пас как надо Чалов.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер ЦСКА
Акинфеев – 2.0. В Риме Помазун не вытащил те мячи, которые не вытащил бы и Акинфеев. Сегодня Игорь скорее подтвердил, что отсутствие основного вратаря не повлияло на исход первой встречи. Он в кои-то веки решил сыграть на выходе, но получилось как с Алжиром. Конечно, сыграть на выходе было трудно из-за скопления игроков, но если вратарь бросает ворота и не добирается до мяча, то он по определению неправ. Во втором мяче винить Игоря трудно, но и просто выйти со сведёнными ногами было не лучшей идеей, в случае броска в ноги шансов спасти было больше. Можно вспомнить и не очень удачное парирование удара Коларова. Брал Акинфеев сегодня только, что взял бы и Помазун.
Фернандес – б/о. Видимо, Марио тоже уверовал, что он человек из стали, и пошёл в отчаянный подкат под Коларова. Это был не только серьёзный удар по голове Марио, но и по ЦСКА. Не такой фатальный, как удаление Магнуссона, но всё же.
Обляков – 2.5. Левоногому Ване пришлось быстро перейти на правый фланг, где он умудрялся создавать опасность. Не затяни с ударом в концовке первого тайма – мог бы стать героем. А так – средний матч в роли заплатки после потери ключевого игрока.
Набабкин – 2.0. Кирилл ошибался поменьше партнёров, однако именно он отвечал за забивших голы игроков. Сначала на стандарте без вариантов упустил Маноласа, а потом неграмотно сместился в центр, где и так было достаточно народу, бросив Пеллегрини.
Бекао – 2.0. Бразилец дал много поводов вспомнить, что ЦСКА взял его в аренду чёрт знает откуда, прежде чем выставить на матчи Лиги чемпионов. В матче с «Реалом», где команда глубоко оборонялась, бразильцу было легче, но сегодня все его недостатки постоянно вскрывались. Проблема с выбором позиции, фолы, неловкость – Бекао был, пожалуй, слабейшим звеном в обороне ЦСКА.
Магнуссон – 2.0. Дважды попытался исправить ошибки партнёров и спасти опасные ситуации – в итоге оставил команду в меньшинстве. Сам «косячил» тоже достаточно, но не так много, как тот же Бекао. Отчасти из-за того, что провёл на поле меньше времени – проходной двор начался после его ухода.
Щенников – 2.5. Неожиданно для всех вышел на замену и в принципе отыграл сносно, но пробить головой всё-таки нужно было под перекладину. Пытался помогать в атаке в концовке, исполнял чуть ли не второго нападающего при атаках справа, однако не совсем понимал Чалова и партнёров. Да и в целом обессиленный ЦСКА без Ахметова и Фернандеса в меньшинстве вряд ли понимал, как можно отыграться.
Бийол – 2.5. Неплохо проявил себя в единоборствах, не забил хороший момент после углового, но ошибок хватало, а защитникам опорник помогал слабо, особенно при встрече контратак. Второй гол вызывал вопросы – Яка хоть и был при игроке, но оставил опорную зону вообще пустой.
Ахметов – 3.0. Всё-таки грех использовать Ильзата как нижнего опорника с навыками, которые он продемонстрировал по ходу голевой атаки. Протащил мяч, отдал удобную передачу под удар – круто! Однако сегодня Ахметов играл далеко не так спокойно и точно, как с «Реалом». Часто он принимал неправильные решения (к примеру, в 1-м тайме мог вывести Чалова 1 на 1, но отдал во фланг Облякову), чересчур долго возился с мячом и порой подставлял партнёров своими короткими передачами, как Бекао перед своим уходом. Ильзата не хватило на концовку, но свой потенциал (для начала, игрок старта сборной на Евро-2020) он продемонстрировать успел. Превратить бы его в мастерство.
Влашич – 3.0. На этот раз не затащил. Без фирменных попыток дриблинга, которые порой помогали выходить из-под прессинга, не обошлось, но к опасным моментам Никола сегодня почему-то почти не имел отношения. Играл менее зажато, чем партнёры, но не показал своего максимума. По ситуации именно он должен был страховать опорную зону, брошенную Бийолом перед вторым голом.
Сигурдссон – 3.5. Дело не только в голе, хотя и в нём тоже. Сегодня Арнор наконец не потерялся на поле. Да, порой побаивался ошибиться, но и проходом с ударом отметился, и отличной передачей пяткой, которая привела к супермоменту Облякова/Щенникова. Ну и про гол нельзя не сказать: первым касанием он сразу прокинул мяч мимо соперника. Любое другое решение – и никакого удара бы не было.
Чалов – 2.0. Фёдору не позавидуешь: Акинфеев постоянно запускал в его направлении длинные забросы, за которые с Маноласом и Фасио даже бороться смысла не было. Всё, что мог делать Чалов – прессинговать и мешать. Однажды он всё-таки выловил заброс Влашича, но после долгой подготовки пробил слабо в руки вратарю. В других запомнившихся эпизодах Федя уже не бил, но передачу на Хосонова он отдал ужасную, на Щенникова пропустил, как выяснилось, зря. Из положительных моментов разве что участие в лучшей комбинации встречи с пяткой Сигурдссона и ударами Облякова и Щенникова.
Чернов – 2.0. Входить в такую игру Никите было сложно, но всё-таки можно было проявить себя получше и ошибаться не с такой частотой. В принципе, стало понятно, почему в Гончаренко ставит в центр проигравшего почти всю жизнь на фланге Набабкина, а Никиту оставляет в запасе.
Хосонов – 2.5. За прошлый выход на замену Хетагу досталось даже в интервью главного тренера. Сегодня он не потерялся на поле, а мог бы и стать героем, сыграй в пас как надо Чалов.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер ЦСКА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.