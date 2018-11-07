Акинфеев не лучше Помазуна, Сигурдссон лучше всех. Оценки ЦСКА за матч с «Ромой»

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Акинфеев не лучше Помазуна, Сигурдссон лучше всех. Оценки ЦСКА за матч с «Ромой»

Акинфеев не лучше Помазуна, Сигурдссон лучше всех. Оценки ЦСКА за матч с «Ромой»Реальная надежда на победу во встрече с «Ромой» жила минут 10: до мяча Маноласа, а также между голами Сигурдссона и удалением Магнуссона. Итальянцы не играли запредельно круто, но спокойной победили, так что Rusfootball.info скупится на хорошие оценки футболистам ЦСКА.

Акинфеев – 2.0. В Риме Помазун не вытащил те мячи, которые не вытащил бы и Акинфеев. Сегодня Игорь скорее подтвердил, что отсутствие основного вратаря не повлияло на исход первой встречи. Он в кои-то веки решил сыграть на выходе, но получилось как с Алжиром. Конечно, сыграть на выходе было трудно из-за скопления игроков, но если вратарь бросает ворота и не добирается до мяча, то он по определению неправ. Во втором мяче винить Игоря трудно, но и просто выйти со сведёнными ногами было не лучшей идеей, в случае броска в ноги шансов спасти было больше. Можно вспомнить и не очень удачное парирование удара Коларова. Брал Акинфеев сегодня только, что взял бы и Помазун.

Фернандес – б/о. Видимо, Марио тоже уверовал, что он человек из стали, и пошёл в отчаянный подкат под Коларова. Это был не только серьёзный удар по голове Марио, но и по ЦСКА. Не такой фатальный, как удаление Магнуссона, но всё же.

Обляков – 2.5. Левоногому Ване пришлось быстро перейти на правый фланг, где он умудрялся создавать опасность. Не затяни с ударом в концовке первого тайма – мог бы стать героем. А так – средний матч в роли заплатки после потери ключевого игрока.

Набабкин – 2.0. Кирилл ошибался поменьше партнёров, однако именно он отвечал за забивших голы игроков. Сначала на стандарте без вариантов упустил Маноласа, а потом неграмотно сместился в центр, где и так было достаточно народу, бросив Пеллегрини.

Бекао – 2.0. Бразилец дал много поводов вспомнить, что ЦСКА взял его в аренду чёрт знает откуда, прежде чем выставить на матчи Лиги чемпионов. В матче с «Реалом», где команда глубоко оборонялась, бразильцу было легче, но сегодня все его недостатки постоянно вскрывались. Проблема с выбором позиции, фолы, неловкость – Бекао был, пожалуй, слабейшим звеном в обороне ЦСКА.

Магнуссон – 2.0. Дважды попытался исправить ошибки партнёров и спасти опасные ситуации – в итоге оставил команду в меньшинстве. Сам «косячил» тоже достаточно, но не так много, как тот же Бекао. Отчасти из-за того, что провёл на поле меньше времени – проходной двор начался после его ухода.

Щенников – 2.5. Неожиданно для всех вышел на замену и в принципе отыграл сносно, но пробить головой всё-таки нужно было под перекладину. Пытался помогать в атаке в концовке, исполнял чуть ли не второго нападающего при атаках справа, однако не совсем понимал Чалова и партнёров. Да и в целом обессиленный ЦСКА без Ахметова и Фернандеса в меньшинстве вряд ли понимал, как можно отыграться.

Бийол – 2.5. Неплохо проявил себя в единоборствах, не забил хороший момент после углового, но ошибок хватало, а защитникам опорник помогал слабо, особенно при встрече контратак. Второй гол вызывал вопросы – Яка хоть и был при игроке, но оставил опорную зону вообще пустой.

Ахметов – 3.0. Всё-таки грех использовать Ильзата как нижнего опорника с навыками, которые он продемонстрировал по ходу голевой атаки. Протащил мяч, отдал удобную передачу под удар – круто! Однако сегодня Ахметов играл далеко не так спокойно и точно, как с «Реалом». Часто он принимал неправильные решения (к примеру, в 1-м тайме мог вывести Чалова 1 на 1, но отдал во фланг Облякову), чересчур долго возился с мячом и порой подставлял партнёров своими короткими передачами, как Бекао перед своим уходом. Ильзата не хватило на концовку, но свой потенциал (для начала, игрок старта сборной на Евро-2020) он продемонстрировать успел. Превратить бы его в мастерство.

Влашич – 3.0. На этот раз не затащил. Без фирменных попыток дриблинга, которые порой помогали выходить из-под прессинга, не обошлось, но к опасным моментам Никола сегодня почему-то почти не имел отношения. Играл менее зажато, чем партнёры, но не показал своего максимума. По ситуации именно он должен был страховать опорную зону, брошенную Бийолом перед вторым голом.

Сигурдссон – 3.5. Дело не только в голе, хотя и в нём тоже. Сегодня Арнор наконец не потерялся на поле. Да, порой побаивался ошибиться, но и проходом с ударом отметился, и отличной передачей пяткой, которая привела к супермоменту Облякова/Щенникова. Ну и про гол нельзя не сказать: первым касанием он сразу прокинул мяч мимо соперника. Любое другое решение – и никакого удара бы не было.

Чалов – 2.0. Фёдору не позавидуешь: Акинфеев постоянно запускал в его направлении длинные забросы, за которые с Маноласом и Фасио даже бороться смысла не было. Всё, что мог делать Чалов – прессинговать и мешать. Однажды он всё-таки выловил заброс Влашича, но после долгой подготовки пробил слабо в руки вратарю. В других запомнившихся эпизодах Федя уже не бил, но передачу на Хосонова он отдал ужасную, на Щенникова пропустил, как выяснилось, зря. Из положительных моментов разве что участие в лучшей комбинации встречи с пяткой Сигурдссона и ударами Облякова и Щенникова.

Чернов – 2.0. Входить в такую игру Никите было сложно, но всё-таки можно было проявить себя получше и ошибаться не с такой частотой. В принципе, стало понятно, почему в Гончаренко ставит в центр проигравшего почти всю жизнь на фланге Набабкина, а Никиту оставляет в запасе.

Хосонов – 2.5. За прошлый выход на замену Хетагу досталось даже в интервью главного тренера. Сегодня он не потерялся на поле, а мог бы и стать героем, сыграй в пас как надо Чалов.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: твиттер ЦСКА
Теги: ЦСКА Акинфеев Бекао Ахметов Влашич
Вчера, 23:50
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(1)
#5  Romgus  Самара (Сегодня, 01:06)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: CSKA-180505
Автор прохлопал что удаление Магнусона получилось после глупого обреза Сигурдсона,то что победный гол Рома забила с офсайда и то что ЦСКА был далеко не так плох как судья и оценки автора...

то, что гол забит с офсайда, я не прохлопал, просто к оценкам конкретных игроков я это не привинтил. Обрез Сигурдссона да, пожалуй, спасибо
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 00:43)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Осликам и тут не хватает объективности признать очевидные просчёты Сухоряна,вот и остается ссылаться только на Спартак,просто цирк)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 00:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Автор прохлопал что удаление Магнусона получилось после глупого обреза Сигурдсона,то что победный гол Рома забила с офсайда и то что ЦСКА был далеко не так плох как судья и оценки автора...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  Romgus  Самара (Сегодня, 00:33)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Sash79
Бальная система какая? Это небось спартаковец составлял? Парни выложились до изнеможения, это видно, показали хорошую игру. Кто эти оценки придумал? Придурки...
Поймите, Спам играет более сильным составом, но ни результата, ни игры нет... Чего же вы двадцатилетних парней судите... Все видели как они бились, играли. Приятно было смотреть. Игра была..

у Вас, похоже, Спартак головного мозга. ЦСКА вообще-то с Ромой играл. А оценки ставят не за самоотдачу
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  Sash79  Москва (Сегодня, 00:02)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Бальная система какая? Это небось спартаковец составлял? Парни выложились до изнеможения, это видно, показали хорошую игру. Кто эти оценки придумал? Придурки...
Поймите, Спам играет более сильным составом, но ни результата, ни игры нет... Чего же вы двадцатилетних парней судите... Все видели как они бились, играли. Приятно было смотреть. Игра была..
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
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