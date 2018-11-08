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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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Валерий Масалитин: желание у ЦСКА есть, но не хватает мастерства и холодной головы
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Ромы" (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Об игре:
Это был равный матч. ЦСКА имел моменты, которые не смог реализовать, а вот соперник смог использовать свои. Более того, у римлян были ещё моменты для взятия ворот, однако, в целом, полагаю, "армейцы" наиграли на ничью. Конечно, быстрый пропущенный мяч также спутал ЦСКА все карты. Есть закон футбол: когда вратарь выходит - защитники его страхуют, и в эпизоде с голом Костаса Маноласа мы этого не увидели, хотя этому обучают ещё в детских школах.
Удаление Хёрдура Магнуссона? По первой жёлтой карточке исландца есть вопросы, это была не игра рукой, а естественное движение руки. А вот по второму предупреждению вопросов уже нет.
- О травме Марио Фернандеса:
Это тоже негативно сказалось на настрое команды. Марио - один из ведущих игроков "армейцев", очень неприятный момент с ним случился в этом матче. Коленом в голову, конечно...
- О двух поражениях подряд от "Ромы":
Итальянцы на сегодня просто сильней, класс этой команды почувствовался сразу. Если бы ЦСКА предложил сразу высокие скорости, прессинг, то у соперника могли возникнуть проблемы. А так, класс игроков римлян сказался, они из любой ситуации выходили очень спокойно, с честью. У них и моментов полно было, и забивать они больше могли, таков их класс. Однако ЦСКА мог это предотвратить, если бы играл с самого начала на высоких скоростях. Но было видно, что на поле в "Лужниках" игроки чувствовали себя не в своей тарелке, к этому газону они не приучены, бутсы не могли подобрать, скользили. Ну и после удаления "армейцы" бросили все силы в атаку, но сил уже не хватало.
- О шансах на выход в плей-офф Лиги чемпионов и вероятном третьем месте в группе G:
Сразу после жеребьёвки ЛЧ было сказано, что ЦСКА будет бороться за третье место. Но неожиданная победа над "Реалом" (1:0) дала шанс... к сожалению, позже "красно-синие" этим шансом не воспользовались. Математические шансы есть, и мало ли, вдруг возьмут и опять обыграют "Реал", вернув интригу, всё бывает (смеётся). А так, у ЦСКА молодая команда, которая набирается опыта, и даже по ошибкам видна эта самая молодость игроков "армейцев". Желание есть, но не хватает мастерства и холодной головы, эмоции в простых моментах преобладают, от чего происходят самые элементарные ошибки. Наберутся опыта и со временем он пойдёт им только на пользу.
- Об игре:
Это был равный матч. ЦСКА имел моменты, которые не смог реализовать, а вот соперник смог использовать свои. Более того, у римлян были ещё моменты для взятия ворот, однако, в целом, полагаю, "армейцы" наиграли на ничью. Конечно, быстрый пропущенный мяч также спутал ЦСКА все карты. Есть закон футбол: когда вратарь выходит - защитники его страхуют, и в эпизоде с голом Костаса Маноласа мы этого не увидели, хотя этому обучают ещё в детских школах.
Удаление Хёрдура Магнуссона? По первой жёлтой карточке исландца есть вопросы, это была не игра рукой, а естественное движение руки. А вот по второму предупреждению вопросов уже нет.
- О травме Марио Фернандеса:
Это тоже негативно сказалось на настрое команды. Марио - один из ведущих игроков "армейцев", очень неприятный момент с ним случился в этом матче. Коленом в голову, конечно...
- О двух поражениях подряд от "Ромы":
Итальянцы на сегодня просто сильней, класс этой команды почувствовался сразу. Если бы ЦСКА предложил сразу высокие скорости, прессинг, то у соперника могли возникнуть проблемы. А так, класс игроков римлян сказался, они из любой ситуации выходили очень спокойно, с честью. У них и моментов полно было, и забивать они больше могли, таков их класс. Однако ЦСКА мог это предотвратить, если бы играл с самого начала на высоких скоростях. Но было видно, что на поле в "Лужниках" игроки чувствовали себя не в своей тарелке, к этому газону они не приучены, бутсы не могли подобрать, скользили. Ну и после удаления "армейцы" бросили все силы в атаку, но сил уже не хватало.
- О шансах на выход в плей-офф Лиги чемпионов и вероятном третьем месте в группе G:
Сразу после жеребьёвки ЛЧ было сказано, что ЦСКА будет бороться за третье место. Но неожиданная победа над "Реалом" (1:0) дала шанс... к сожалению, позже "красно-синие" этим шансом не воспользовались. Математические шансы есть, и мало ли, вдруг возьмут и опять обыграют "Реал", вернув интригу, всё бывает (смеётся). А так, у ЦСКА молодая команда, которая набирается опыта, и даже по ошибкам видна эта самая молодость игроков "армейцев". Желание есть, но не хватает мастерства и холодной головы, эмоции в простых моментах преобладают, от чего происходят самые элементарные ошибки. Наберутся опыта и со временем он пойдёт им только на пользу.
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