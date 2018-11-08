Валерий Масалитин: желание у ЦСКА есть, но не хватает мастерства и холодной головы

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Валерий Масалитин: желание у ЦСКА есть, но не хватает мастерства и холодной головы

Валерий Масалитин: желание у ЦСКА есть, но не хватает мастерства и холодной головы Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Ромы" (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Об игре:

Это был равный матч. ЦСКА имел моменты, которые не смог реализовать, а вот соперник смог использовать свои. Более того, у римлян были ещё моменты для взятия ворот, однако, в целом, полагаю, "армейцы" наиграли на ничью. Конечно, быстрый пропущенный мяч также спутал ЦСКА все карты. Есть закон футбол: когда вратарь выходит - защитники его страхуют, и в эпизоде с голом Костаса Маноласа мы этого не увидели, хотя этому обучают ещё в детских школах.

Удаление Хёрдура Магнуссона? По первой жёлтой карточке исландца есть вопросы, это была не игра рукой, а естественное движение руки. А вот по второму предупреждению вопросов уже нет.

- О травме Марио Фернандеса:

Это тоже негативно сказалось на настрое команды. Марио - один из ведущих игроков "армейцев", очень неприятный момент с ним случился в этом матче. Коленом в голову, конечно...

- О двух поражениях подряд от "Ромы":

Итальянцы на сегодня просто сильней, класс этой команды почувствовался сразу. Если бы ЦСКА предложил сразу высокие скорости, прессинг, то у соперника могли возникнуть проблемы. А так, класс игроков римлян сказался, они из любой ситуации выходили очень спокойно, с честью. У них и моментов полно было, и забивать они больше могли, таков их класс. Однако ЦСКА мог это предотвратить, если бы играл с самого начала на высоких скоростях. Но было видно, что на поле в "Лужниках" игроки чувствовали себя не в своей тарелке, к этому газону они не приучены, бутсы не могли подобрать, скользили. Ну и после удаления "армейцы" бросили все силы в атаку, но сил уже не хватало.

- О шансах на выход в плей-офф Лиги чемпионов и вероятном третьем месте в группе G:

Сразу после жеребьёвки ЛЧ было сказано, что ЦСКА будет бороться за третье место. Но неожиданная победа над "Реалом" (1:0) дала шанс... к сожалению, позже "красно-синие" этим шансом не воспользовались. Математические шансы есть, и мало ли, вдруг возьмут и опять обыграют "Реал", вернув интригу, всё бывает (смеётся). А так, у ЦСКА молодая команда, которая набирается опыта, и даже по ошибкам видна эта самая молодость игроков "армейцев". Желание есть, но не хватает мастерства и холодной головы, эмоции в простых моментах преобладают, от чего происходят самые элементарные ошибки. Наберутся опыта и со временем он пойдёт им только на пользу.
Теги: Масалитин ЦСКА Рома
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