Виктор Гончаренко: Влашич сыграл не на своём уровне. Хороши были Обляков, Бекао (видео)

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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|Игры
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|Забито
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|Ничьи
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча с «Ромой» (1:2) и рассказал о состоянии здоровья Марио Фернандеса и Виктора Васина, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
— Многое сегодня было против нас: травма Марио, удаление, быстрый мяч. Моментами мы возвращались в игру, контролировали ее. Моментами играли в защите авантюрно. Но такие матчи хороши в плане дальнейшего продвижения. «Рома» очень понравилась. Они чётко знают, что они делают в атаке и обороне, у них отработаны стандартные положения. Мы играли самоотверженно, после удаления многие пробовали себя преодолеть, изменить ситуацию, за что команде стоит сказать спасибо. И нельзя не отметить сегодня прекрасный стадион.
— Что с Марио Фернандесом?
— Ему делают обследование. По информации, которая есть, у него может быть сотрясение, перелом скулы, перелом носа, всё вместе.
— Обляков создал сегодня несколько моментов. Как оцените его игру и судейство?
— Судейство есть кому оценивать. Что касается Вани, то у нас все игроки группы атаки сильно стараются, многие вещи схватывают на лету. Может быть, сегодня не на своём уровне сыграл Влашич, но он все равно был на высоком уровне. Хорошо сыграли Родриго и Ваня. И в целом никто не выпадал из игры. Если что-то не получалось технически, это компенсировали самоотдачей.
— В Италии часто говорят о судейских ошибках. Как можете прокомментировать эпизод с возможным офсайдом во втором голе?
— У нас то же самое, это не в Италии. Но тренеру неправильно оценивать судейство. Во втором голе был сложный момент для оценки – тут и зафиксировать, и не зафиксировать было бы правильно. Принято решение, которое оказалось против нас.
— Замена Сигурдссона на Чернова планировалась еще до гола? И не потеряла ли она актуальность со вторым пропущенным голом? Казалось, что в атаке не хватало ещё человека.
— Да, Сигурдссон играл остро. С уходом нападающего острота у ворот «Ромы» снизилась. Но у наших ворот было жарко до того, как вышел Чернов, он немножко сбил. Когда играешь в меньшинстве надо делать выбор в пользу атаки либо обороны. Нам надо было думать и о том, как обезопасить свои ворота, тем более что атака «Ромы» освежилась с выходом Ундера.
— После победы над «Реалом» вы говорили, что волнуетесь за команду, её психологи. Сейчас у вас череда неудачных матчей. Это действительно та ситуация, о которой вы говорили, или просто стечение обстоятельств?
— Наверное, здесь ряд причин. В том числе и то, что после победы над «Реалом» эмоционально очень сильно взлетаешь, после чего можно сильно упасть. Эмоциональная усталость идет на первом месте, после этого есть еще и физическая. Доля правды в этом есть.
— Васин в ближайшее время вернется? Появились слухи, что его восстановление задерживается и он не появится в ближайшее время…
— Думаю, Васина мы сможем увидеть в официальных матчах в лучшем случае в феврале. Почему? У каждого организма свои особенности. У Васина так реагирует на травму, у него и первый разрыв крестообразных связок долго залечивался. Если Кучаев и Макаров, получившие травмы позже, уже в общей группе, то Васин еще не приступил к индивидуальной работе в команде.
— Вам играть с «Зенитом» в воскресенье. Насколько сложно будет эмоционально после сегодняшнего матча?
— Кроме того, что эмоционально мы играем энергозатратно (а именно так и должна действовать молодая команда), мы приобретаем нужный опыт. Да и «Зенит» ещё завтра играет. Не вижу в этом ничего страшного. Нам важно восстановить команду и хорошо подвести ее к игре.
— Многое сегодня было против нас: травма Марио, удаление, быстрый мяч. Моментами мы возвращались в игру, контролировали ее. Моментами играли в защите авантюрно. Но такие матчи хороши в плане дальнейшего продвижения. «Рома» очень понравилась. Они чётко знают, что они делают в атаке и обороне, у них отработаны стандартные положения. Мы играли самоотверженно, после удаления многие пробовали себя преодолеть, изменить ситуацию, за что команде стоит сказать спасибо. И нельзя не отметить сегодня прекрасный стадион.
— Что с Марио Фернандесом?
— Ему делают обследование. По информации, которая есть, у него может быть сотрясение, перелом скулы, перелом носа, всё вместе.
— Обляков создал сегодня несколько моментов. Как оцените его игру и судейство?
— Судейство есть кому оценивать. Что касается Вани, то у нас все игроки группы атаки сильно стараются, многие вещи схватывают на лету. Может быть, сегодня не на своём уровне сыграл Влашич, но он все равно был на высоком уровне. Хорошо сыграли Родриго и Ваня. И в целом никто не выпадал из игры. Если что-то не получалось технически, это компенсировали самоотдачей.
— В Италии часто говорят о судейских ошибках. Как можете прокомментировать эпизод с возможным офсайдом во втором голе?
— У нас то же самое, это не в Италии. Но тренеру неправильно оценивать судейство. Во втором голе был сложный момент для оценки – тут и зафиксировать, и не зафиксировать было бы правильно. Принято решение, которое оказалось против нас.
— Замена Сигурдссона на Чернова планировалась еще до гола? И не потеряла ли она актуальность со вторым пропущенным голом? Казалось, что в атаке не хватало ещё человека.
— Да, Сигурдссон играл остро. С уходом нападающего острота у ворот «Ромы» снизилась. Но у наших ворот было жарко до того, как вышел Чернов, он немножко сбил. Когда играешь в меньшинстве надо делать выбор в пользу атаки либо обороны. Нам надо было думать и о том, как обезопасить свои ворота, тем более что атака «Ромы» освежилась с выходом Ундера.
— После победы над «Реалом» вы говорили, что волнуетесь за команду, её психологи. Сейчас у вас череда неудачных матчей. Это действительно та ситуация, о которой вы говорили, или просто стечение обстоятельств?
— Наверное, здесь ряд причин. В том числе и то, что после победы над «Реалом» эмоционально очень сильно взлетаешь, после чего можно сильно упасть. Эмоциональная усталость идет на первом месте, после этого есть еще и физическая. Доля правды в этом есть.
— Васин в ближайшее время вернется? Появились слухи, что его восстановление задерживается и он не появится в ближайшее время…
— Думаю, Васина мы сможем увидеть в официальных матчах в лучшем случае в феврале. Почему? У каждого организма свои особенности. У Васина так реагирует на травму, у него и первый разрыв крестообразных связок долго залечивался. Если Кучаев и Макаров, получившие травмы позже, уже в общей группе, то Васин еще не приступил к индивидуальной работе в команде.
— Вам играть с «Зенитом» в воскресенье. Насколько сложно будет эмоционально после сегодняшнего матча?
— Кроме того, что эмоционально мы играем энергозатратно (а именно так и должна действовать молодая команда), мы приобретаем нужный опыт. Да и «Зенит» ещё завтра играет. Не вижу в этом ничего страшного. Нам важно восстановить команду и хорошо подвести ее к игре.
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