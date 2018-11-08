Стерлинг заработал пенальти в ворота "Шахтёра", хотя защитник его даже не коснулся (видео)

Даже не знаю, кто в данном случае больше гений, Стерлинг или судья, который поставил за это пенальти... pic.twitter.com/aSXAXjBHxG — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 7, 2018

На 23-й минуте матча между "Манчестер Сити" и "Шахтёром" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи назначил в ворота украинского клуба 11-метровый, который реализовал Габриэль Жезус. Однако повторы чётко свидетельствуют, что никакого контакта между игроком "Шахтёра" и упавшим Рахимом Стрелингом не было - очевидно, англичанин упал либо из-за того, что споткнулся, либо из-за большого собственного желания упасть.После реализованного 11-метрового счёт стал 2:0. Стоит отметить, что на матче работают дополнительные ассистенты главного арбитра, располагающиеся за воротами.