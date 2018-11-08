"Мы отбивались как могли" - забавный гол из матча "Хоффенхайм" - "Лион" (видео)

Ahah what the fuck Lyon first goal is straight out of a Match of The Day of the 80s pic.twitter.com/dGl6tQq9Sq — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 7, 2018

Вчера состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Хоффенхайм".Игра завершилась со счетом 2:2.Стоит отметить первый гол хозяев, мяч упорно не хотел залетать в ворота «Хоффенхайма». Только лишь с пятой попытки Набилю Фекиру. удалось поразить ворота соперника.Благодаря этому результату "Манчестер Сити" с 9-ю очками продолжает лидировать в группе F, следом идут "Лион" (6), "Хоффенхайм" (3) и "Шахтер" (2).