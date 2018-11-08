Александр Бубнов: армейцы показали достойную игру и могли рассчитывать на большее

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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Александр Бубнов: армейцы показали достойную игру и могли рассчитывать на большее

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА от "Ромы" (1:2).

"ЦСКА очень подкосило неудачное начало встречи – быстрый пропущенный гол плюс травма Марио Фернандеса. Если бы не эти два события, игра москвичей в первом тайме была бы куда более стройной. "Рома" ведь особо не активничала, старалась действовать в экономном режиме. ЦСКА явно мог противопоставить сопернику намного больше, не случись этих потрясений в дебюте. Пожалуй, большее значение имела замена Фернандеса, через которого обычно идёт вся атакующая игра команды на правом фланге.

Конечно, ключевым эпизодом стало удаление Магнуссона, по которому к арбитру нет вопросов. Мог ли исландец избежать нарушения? Если бы не выскочил, был бы выход один на один с Акинфеевым, так что выбора не было.

Вообще "Рома" оказалась не столь грозной, как представлялось. Гости не взвинчивали темп, но не только по собственной инициативе – ЦСКА не дал им особо развернуться. Несмотря на неудачу, "армейцы" показали достойную игру и могли рассчитывать на положительный результат", — сказал эксперт.

Sportbox

Теги: ЦСКА Рома Бубнов
Сегодня, 10:44
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(2)
#19  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:46)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Потрох, ты всегда о Спартаке думаешь?

просто когда твой спартак всирает - тебя здесь нет! зато после поражения ЦСКА тебя пентюха легко здесь найти)) Проблемы ЦСКА куда интереснее, так ведь?)

Цитата: SPV 77
Рома не включила ни разу даже 4 ую передачу, спокойно на классе в эконом режиме прокатилась в Лужниках

Зато с вами все на 5-ой любят? Ибо очередь большая?))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#18  SPV 77  Брянск (Сегодня, 12:39)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рома не включила ни разу даже 4 ую передачу, спокойно на классе в эконом режиме прокатилась в Лужниках
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#17  Graf  г. Москва (Сегодня, 12:33)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Как бы Спартак не играл, Петухееву дырки не зашить и тебе мозг не вшить.


Сразу видно, что у тебя зашитые дырки в мозгу, так что не переживай....
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
#16  Сибирячок   (Сегодня, 12:24)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Сибирячок
Рома сделала для победы ровно столько, сколько было надо. Захотели бы - взвинтили темп и полюбому обыграли коней. Так что не надо обнадёживающей эйфории. Вас имели медленно,но верно.

Ну у нас Рома, а у вас великий ПАОК сделал для победы столько, сколько надо, не особо надрываясь, наблюдая как по воробьям хрюши фигачат smile

Потрох, ты всегда о Спартаке думаешь? Ты жить без него не можешь, чучело? Здесь все обсуждают, как цыиска был сильнее всех на планете, но вот влаталь у него дырка рукожоповна. И причём здесь Спартак? Как бы Спартак не играл, Петухееву дырки не зашить и тебе мозг не вшить.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#15  Frankenstein   (Сегодня, 12:02)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
да ладно? чё то вас ничто не останавливает нас обсуждать на любой ветке?

Мы сейчас на чьей ветке находимся?Вот и обсуждаем игру Цска
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#14  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:56)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: serega_user
а сами то кого обыграли?

ты за Цска отвечай в данной теме

да ладно? чё то вас ничто не останавливает нас обсуждать на любой ветке?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#13  Frankenstein   (Сегодня, 11:50)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
а сами то кого обыграли?

ты за Цска отвечай в данной теме,а то привыкли на Спартак ссылаться
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#12  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:49)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Русский Иван
Остается только из своего сарая похрюкивать и дерьмо на вентилятор набрасывать

Ну у кого все в порядке - тем не до наших результатов.

Цитата: Frankenstein
но за шесть последних матчей вы обыграли только Онжи,можешь этим гордиться у себя в стойле

а сами то кого обыграли? smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#11  Frankenstein   (Сегодня, 11:47)
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Русский Иван
Кто-то Роме проигрывает 1-2,

не только Роме,но за шесть последних матчей вы обыграли только Онжи,можешь этим гордиться у себя в стойле
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#10  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:45)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Рома сделала для победы ровно столько, сколько было надо. Захотели бы - взвинтили темп и полюбому обыграли коней. Так что не надо обнадёживающей эйфории. Вас имели медленно,но верно.

Ну у нас Рома, а у вас великий ПАОК сделал для победы столько, сколько надо, не особо надрываясь, наблюдая как по воробьям хрюши фигачат smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#9  Русский Иван  Москва (Сегодня, 11:43)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Кто-то Роме проигрывает 1-2, а кто-то АЕКу.
Рожденный ползать летать не может! (с)

Остается только из своего сарая похрюкивать и дерьмо на вентилятор набрасывать. Ущербно так то, но свиньям не привыкать. 16 лет как никак срок большой )))))
Регистрация: 6.05.2012 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 11:37)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: EMDM
Цитата: Frankenstein
"Рома" ведь особо не активничала, старалась действовать в экономном режиме.

Как это? Ты Читал, что Бубнов говорил?

"Рома" ведь особо не активничала, старалась действовать в экономном режиме.

Но
Гости не взвинчивали темп, но не только по собственной инициативе – ЦСКА не дал им особо развернуться

А не надо никаких НО,Рома забила быстрый гол и отдала мяч Цска,действуя в том темпе который ее устраивал,Цска отыгрался,Рома взвинтила темп,как следствие удаление и гол
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 11:35)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Рома сделала для победы ровно столько, сколько было надо. Захотели бы - взвинтили темп и полюбому обыграли коней. Так что не надо обнадёживающей эйфории. Вас имели медленно,но верно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  ржд гуд  саратов (Сегодня, 11:24)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, конечно, молодцы кони!
Что кони, что паровозы всех порвали на поле, правда, проиграли... Эх, если бы бабушка была дедушкой, но ведь никогда не будет!
Нужно быть справедливыми, счет - по игре.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#5  EMDM   (Сегодня, 11:19)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
"Рома" ведь особо не активничала, старалась действовать в экономном режиме.

Как это? Ты Читал, что Бубнов говорил?

"Рома" ведь особо не активничала, старалась действовать в экономном режиме.

Но
Гости не взвинчивали темп, но не только по собственной инициативе – ЦСКА не дал им особо развернуться
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#4  ДЯДЬКА   (Сегодня, 11:16)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодежь армейская радует.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 11:14)
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Frankenstein
Запели серенады,а то что Рома играла на второй скорости это конечно же никто в расчет не берет

А чё ж не на нейтралке?))

Сколько нужно было для победы,столько и потратили сил,это называется победа на классе)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:10)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Запели серенады,а то что Рома играла на второй скорости это конечно же никто в расчет не берет

А чё ж не на нейтралке?))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Frankenstein   (Сегодня, 10:49)
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Запели серенады,а то что Рома играла на второй скорости это конечно же никто в расчет не берет
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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